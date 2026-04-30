La legislatura de Florida aprobó un nuevo mapa electoral que agregaría cuatro escaños republicanos en la Cámara de Representantes

Publicado por Joaquín Núñez 29 de abril, 2026

La Legislatura de Florida aprobó un nuevo mapa electoral de cara a las elecciones de medio término. Con el respaldo del gobernador del estado, Ron DeSantis, el mapa diseñado por los legisladores agregaría cuatro escaños de tendencia republicana, pasando de una mayoría 20-8 en la delegación de la Cámara de Representantes a una 24-4.

En una sesión extraordinaria de la Legislatura, tanto el Senado como la Cámara de Representantes de Florida votaron a favor de cambiar el mapa electoral de cara a noviembre, enviando el proyecto al escritorio del gobernador DeSantis. El Senado fue el último en aprobar el mapa y lo hizo en líneas partidistas por 21 votos a favor y 7 en contra.

De acuerdo con Dave Wasserman, editor sénior del Cook Political Report, los cuatro demócratas que correrían peligro de perder sus escaños son los siguientes: Kathy Castor, Darren Soto, Jared Moskowitz y Debbie Wasserman Schultz.

Según algunos legisladores estatales republicanos, el nuevo mapa electoral entraría en conflicto con una enmienda conocida como Fair Districts. Esta disposición se incorporó a la Constitución de Florida en 2010, con el objetivo de limitar la manipulación partidaria de los distritos electorales. Sin embargo, según informó The Associated Press, "DeSantis y sus asesores creen que estas disposiciones no constituirán un obstáculo legal".

La votación de Florida llega apenas semanas después de que los votantes de Virginia aprobaran un nuevo mapa electoral, que pasaría de 6-5 a favor de los demócratas a 10-1. A la espera de que la Corte Suprema de Virginia determine la legalidad del mapa, la iniciativa del gobernador DeSantis es el último episodio de la batalla por la redistribución de distritos electorales que se ha extendido por todo el país.

Si bien los cambios en los mapas electorales ocurren al final de cada década y luego del censo, en 2025 el presidente Donald Trump impulsó un atípico cambio del mapa en Texas, añadiendo cinco asientos de tendencia republicana en la Cámara de Representantes, con la intención de que esto ayude a retener la mayoría en las elecciones de noviembre. Posteriormente, otros estados demócratas y republicanos han impulsado cambios en sus respectivos mapas, entre ellos California, Ohio, Misuri y Carolina del Norte.