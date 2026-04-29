Mamdani sufre un revés electoral en Nueva York: su candidata socialista al Concejo Municipal cae por más de catorce puntos

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, pronuncia su discurso de los 100 días AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 29 de abril, 2026

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani sufrió un duro revés electoral sin que su rostro aparezca en la boleta. Su candidata en la carrera por el Concejo Municipal del distrito 3 de Manhattan, la socialista democrática Lindsey Boylan, cayó por más de catorce puntos frente a Carl Wilson, asesor del Concejo y candidato del establishment demócrata, según los primeros resultados con el 99% de las papeletas escrutadas.

Wilson obtuvo más del 40% de los votos. Boylan no llegó al 26%.

"Esta noche me siento profundamente honrado de ser su próximo concejal del distrito 3", dijo Wilson ante sus seguidores en un bar de Hell's Kitchen. Poco después, Boylan lo llamó para conceder la derrota.

La victoria de Wilson se produce después de que Mamdani emitiera un sorpresivo respaldo a Boylan el 17 de abril, en lo que muchos interpretaron como una movida para expandir su influencia dentro del Concejo Municipal, donde mantiene una relación de altibajos con la presidenta Julie Menin.

Menin, justamente, respaldó a Wilson, convirtiendo la carrera en una batalla entre dos alas del Partido Demócrata local.

La apuesta de Mamdani no era descabellada, pues apostó fuerte en un distrito había votado de manera abrumadora por él en las elecciones para alcalde del año pasado. Sin embargo, el estratega demócrata Trip Yang advirtió a Politico que Manhattan no es el lugar más estable de su base política.

"En primer lugar, Manhattan no es vista como la base política de Mamdani, y en segundo lugar, la historia del lado oeste de Manhattan es que el sucesor designado siempre gana", dijo Yang a Politico.

Hubo otro factor que complicó aún más la apuesta del alcalde. Según Politico, el distrito 3, que incluye el Monumento Nacional Stonewall, ha estado representado durante más de tres décadas por un concejal gay. Wilson es gay, Boylan no. Tras la victoria del candidato del establishment, el club de derechos LGBTQ+ Jim Owles respaldó a Wilson y celebró el resultado como un rechazo a la "interferencia" externa.

Por ahora, la derrota no es una sentencia para la marca Mamdani, quien ha desajustado las bases tradicionales del Partido Demócrata de NYC. Ahora el alcalde debe aguardar a ver cómo se desempeñan sus respaldos activos en al menos dos primarias del Congreso, que se celebrarán en junio en Brooklyn. Uno de sus apoyos es en el distrito de la veterana Nydia Velázquez y el otro contra el representante Dan Goldman.