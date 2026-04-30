Arabia Saudí dejará de financiar el LIV Golf al final de esta temporada

El fondo soberano de Arabia Saudí retirará la financiación al LIV Golf al final de esta temporada AFP .

Publicado por Alejandro Baños 30 de abril, 2026

Arabia Saudí, a través de su Fondo de Inversión Pública (PIF), dejará de financiar el LIV Golf, circuito profesional de golf creado en 2022 para competir contra el PGA Tour (de Estados Unidos) y contra el DP World Tour (de Europa).

El fondo público saudí al LIV Golf patrocinará al LIV Golf hasta el final de la presente temporada.

"El PIF ha tomado la decisión de financiar LIV Golf solo hasta el final de la temporada 2026", explicó un portavoz del organismo público saudí en un comunicado al que tuvo acceso AFP.

"La importante inversión que requeriría LIV Golf a más largo plazo ya no es compatible con la fase actual de la estrategia de inversión del PIF", agregó.

A mediados de abril, la junta directiva del LIV Golf anunció "cambios estructurales". Su director ejecutivo, Scott O'Neil, llegó a afirmar que el PIF no retiraría la financiación del circuito.

Esta decisión deja en el aire el futuro del LIV Golf, circuito al que se adhirieron estrellas del golf como el español John Rahm, los estadounidenses Phil Mickelson, Dustin Johnson y Bryson DeChambeau, el chileno Joaquín Niemann o el belga Thomas Detry.