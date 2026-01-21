El DOJ emitió citaciones judiciales contra Walz, Frey y otros funcionarios de Minnesota

Publicado por Joaquín Núñez 20 de enero, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) emitió citaciones para al menos cinco funcionarios de Minnesota. Entre ellos están el gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. El caso busca esclarecer si los líderes estatales obstruyeron la aplicación de las leyes federales de inmigración. De acuerdo con PBS News, otras personas citadas fueron el fiscal general del estado, Keith Ellison, la alcaldesa de St. Paul, Kaohly Her, y funcionarios de los condados de Ramsey y Hennepin.

Una citación es una orden legal que obliga a testificar o entregar documentos para una investigación. En este caso, al ser una investigación del DOJ, los involucrados deberán testificar frente a un gran jurado. Este grupo de ciudadanos escuchará la evidencia presentada por los fiscales y decidirá si hay alguna causa probable para acusar a alguno de los funcionarios de un delito federal.

"Llevamos dos semanas diciendo que el Gobierno federal y esta Administración no tolerarán que los funcionarios locales hagan lo que están haciendo y han estado haciendo, obstaculizando a los agentes federales y haciendo todo lo posible para animar a los alborotadores a seguir haciendo lo que han estado haciendo, que es agredir y obstaculizar a los funcionarios federales", declaró Todd Blanche, fiscal general adjunto, en diálogo con Fox News.

"Dijimos que estábamos investigando. He visto los informes de hoy. No voy a comentar exactamente lo que estamos haciendo en esta investigación, pero esto es exactamente lo que hacemos cuando investigamos. Enviamos citaciones del gran jurado. Hablamos con los testigos para entender lo que está pasando, y eso es lo que se está viendo ahora mismo", añadió.

A su vez, Blanche se refirió a los manifestantes que han salido a las calles de Minnesota en las últimas semanas: "No se limitan a perseguir a los agentes federales. No se limitan a perseguir a los agentes del ICE. Persiguen a cualquiera que no esté de acuerdo con su retórica. Eso no es una protesta pacífica. No vemos que esto esté sucediendo en todo el país".

Tanto Walz como Frey se han enfrentado frontalmente a la Administración Trump desde la trágica muerte de Renee Nicole Good durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).