El efecto boomerang del gerrymanderismo demócrata sonríe al GOP

Publicado por Carlos Dominguez 30 de abril, 2026

En una semana cargada de movimientos estratégicos alrededor de los mapas electorales, los republicanos han logrado afianzar posiciones clave de cara a las midterms de 2026.

En Florida, el gobernador Ron DeSantis logró que la Legislatura aprobara a toda velocidad un nuevo mapa congresional que podría darle hasta cuatro escaños adicionales al GOP. Casi al mismo tiempo, la Corte Suprema avaló el lunes de forma definitiva el mapa republicano de Texas y, apenas dos días después, anuló el de Luisiana, elaborado con criterios raciales y favorable a los demócratas.

Mientras tanto, en Virginia, el intento demócrata de modificar los distritos mediante una enmienda constitucional aprobada por los votantes el 21 de abril quedó frenado casi de inmediato por los tribunales estatales, que mantuvieron vigente el mapa actual.

En conjunto, estos pasos muestran una ofensiva republicana bien coordinada en el terreno de la redistritación con la mirada puesta en las próximas elecciones legislativas.

Florida: aprobación del nuevo mapa que podría otorgar cuatro escaños extra al GOP

El gobernador Ron DeSantis presentó el lunes un mapa congresional propuesto apenas 24 horas antes del inicio de una sesión especial de la legislatura estatal.

La propuesta, que podría elevar la delegación republicana de 20-8 a potencialmente 24-4 en los 28 distritos de Florida, fue aprobada con celeridad el miércoles. La Cámara de Representantes la respaldó por 83-28 y el Senado por 21-17, mayoritariamente en líneas partidistas. El mapa ahora espera la firma de DeSantis para entrar en vigor en las elecciones de noviembre

DeSantis justificó la medida como una corrección demográfica necesaria. "Florida salió perjudicada en el Censo de 2020, y hemos estado luchando por una representación justa desde entonces. Nuestra población ha crecido de forma drástica y hemos pasado de una mayoría demócrata a una ventaja republicana de 1,5 millones", declaró en una entrevista con Fox News Digital. Agregó: "Nuestro nuevo mapa para 2026 cumple mi promesa de llevar a cabo una redistribución a mitad de década, y representa de manera más justa la composición de Florida hoy. Dibujar mapas basados en la raza… es inconstitucional".

Los demócratas criticaron duramente el proceso como un "gerrymandering partidista" de mitad de década, prohibido explícitamente por enmiendas constitucionales de Florida aprobadas por los votantes en 2010. Sin embargo, los republicanos, con supermayorías en ambas cámaras, impulsaron la aprobación rápida pese a las objeciones.

El mapa enfrenta desafíos judiciales previsiblemente, pero el timing coincide con fallos favorables de la Corte Suprema.

Luisiana: La Corte Suprema anula el mapa con dos distritos mayoritariamente negros

Horas antes de la votación final en Florida, el miércoles, la Alta Corte de falló 6-3 que el mapa congresional de Luisiana, que incluía dos distritos mayoritariamente negros, constituía una "manipulación racial de distritos declarada inconstitucional". La decisión invalida el segundo distrito creado en 2024 para cumplir con la Sección 2 de la Voting Rights Act.

El juez Samuel Alito, autor de la opinión mayoritaria, argumentó que la raza no puede ser el factor predominante en la redistritación: "Como la Ley de Derechos Electorales no exigía que Luisiana creara un distrito adicional de mayoría minoritaria, no existía un interés apremiante que justificara el uso de la raza por parte del estado al elaborar el mapa SB8, y ese mapa constituye una manipulación racial inconstitucional".

Los jueces Clarence Thomas y Neil Gorsuch se unieron a la mayoría. Las juezas Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson votaron en disidencia.

La jueza Kagan afirmó: "La Corte está privando a los estados de una herramienta esencial para cumplir con sus obligaciones bajo la Ley de Derechos Electorales".

Por su parte, la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill (R), celebró la decisión: "La Corte Suprema ha puesto fin a la larga pesadilla de Luisiana, en la que los tribunales federales obligaban al estado a trazar un mapa electoral racialmente discriminatorio".

El presidente Trump lo calificó como "una gran victoria para la Igualdad de Protección bajo la Ley".

"Gracias al brillante juez Samuel Alito por redactar esta importante y adecuada opinión", añadió.

Este dictamen refuerza la posición del GOP a nivel nacional y llega en un momento clave para los procesos de redistribución electoral en estados como Florida.

Texas: la Corte Suprema ratifica de forma definitiva el nuevo mapa republicano

La Corte Suprema validó el lunes de manera permanente el nuevo mapa congresional de Texas, redibujado en 2025 por la legislatura republicana, al emitir un fallo sumario 6-3 que revierte la decisión de una corte inferior que lo había bloqueado por presunto gerrymandering racial.

La decisión, tomada el mismo día que el gobernador Ron DeSantis presentó su mapa en Florida, permite a los republicanos de Texas consolidar y posiblemente ampliar su ventaja actual de 25-13 en los 38 distritos del estado. Se estima que el mapa podría entregar hasta cinco escaños adicionales al GOP en las midterms de noviembre.

Los seis jueces conservadores formaron la mayoría, mientras que las tres magistradas progresistas emitieron una disidencia.

El gobernador Greg Abbott celebró inmediatamente la victoria: "Enorme victoria en la Corte Suprema, que ha validado el nuevo mapa electoral de Texas", escribió Abbott en X. "Hemos conseguido más escaños republicanos que cualquier otro estado".

"Simplemente estamos recuperando el terreno que nos han quitado los demócratas", añadió el gobernador de Texas.

La resolución llega apenas dos días antes del histórico fallo en el caso de Luisiana, reforzando la línea de la Alta Corte de limitar el uso de la raza como criterio principal en la elaboración de distritos.

Con este mapa ya blindado, Texas se convierte en uno de los mayores bastiones republicanos de cara a las midterms de 2026.

Virginia: bloqueado el intento demócrata de redibujar los distritos

El intento de los demócratas de Virginia de redibujar los mapas congresionales quedó temporalmente frenado en los tribunales.

El 21 de abril los votantes aprobaron por estrecho margen (51,7 %) una enmienda constitucional que permitía a la Asamblea General, controlada por demócratas, realizar una redistritación extraordinaria de mitad de década. El objetivo era ganar hasta 10 de los 11 escaños de Virginia en la Cámara de Representantes.

Sin embargo, un día después el juez del Circuito de Tazewell County, Jack Hurley, ordenó detener la certificación de los resultados alegando violaciones procesales y el uso irregular de una sesión especial.

El fiscal general demócrata Jay Jones apeló de inmediato. Este martes, la Corte Suprema de Virginia rechazó la solicitud de emergencia para levantar el bloqueo, manteniendo en suspenso la enmienda.

Tras la decisión, el líder republicano en la Cámara estatal, Terry Kilgore, celebró: "Todavía perdimos, pero finalmente vamos a ganar en los tribunales".

Por su parte, Jones respondió: "Los votantes de Virginia ya se han expresado, y un juez activista no debería tener poder de veto sobre el voto del pueblo".

Por ahora, el mapa actual, dibujado por los tribunales en 2023, sigue vigente. La Corte Suprema de Virginia debe emitir aún una decisión final sobre la validez de la enmienda, en medio de la intensa guerra de redistritación que vive el país.