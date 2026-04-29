Los republicanos sacan a la Cámara de su parálisis: avanzan FISA, Farm Bill y fondos para inmigración con concesiones de último minuto

Publicado por Carlos Dominguez 29 de abril, 2026

Tras dos días de intensas negociaciones y un impasse causado por divisiones internas, el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes avanzó el martes por la noche una resolución que permite el debate de tres proyectos de ley prioritarios para el Partido Republicano, incorporando dos importantes concesiones para calmar a los sectores más duros y a los representantes de los estados agrícolas.

La medida, que aún debe ser aprobada por el pleno de la Cámara este miércoles, agrupa la reautorización de los poderes de vigilancia extranjera (FISA Sección 702), el nuevo Farm Bill y una resolución presupuestaria que allana el camino para financiar a ICE y Border Patrol (CBP), con el objetivo de poner fin al cierre más largo de la historia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El avance se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para el presidente de la Cámara, Mike Johnson (R-La.), quien enfrenta tanto rebeliones tanto dentro de su propio partido como una firme oposición demócrata. Johnson solo puede permitirse perder dos votos republicanos. Cualquier deserción adicional pondría en grave riesgo la aprobación de los tres proyectos.

Concesiones clave para asegurar el avance de la resolución

A los republicanos de los estados agrícolas se les otorgó la inclusión de un proyecto que permite la venta durante todo el año de combustible E15 (gasolina con 15% de etanol), una demanda histórica de los productores de maíz. Esta medida se adjuntará al Farm Bill antes de ser enviada al Senado.

Por otro lado, para calmar al ala más conservadora del partido, se incorporó al proyecto de reautorización de FISA una disposición que prohíbe la creación de una Moneda Digital de Banco Central (CBDC) por parte de la Reserva Federal. Esta era una prioridad clave para los republicanos preocupados por temas de privacidad y control gubernamental.

FISA, el tema más urgente

La reautorización de la Sección 702 de la ley de vigilancia extranjera, que expira en pocos días, es la más apremiante. Aunque los republicanos lograron un acuerdo temporal de 10 días, la versión principal no incluye la exigencia de orden judicial que reclaman tanto conservadores como demócratas. Esto ha generado fuertes resistencias internas y pone en duda si la regla de procedimiento podrá ser aprobada en el pleno.

Rebelión interna en el ala conservadora

La presidente del Comité de Reglas, la republicana Virginia Foxx (R-N.C.), tuvo que recurrir incluso a leer la Oración de la Serenidad antes de retomar la sesión, en un gesto que reflejó la tensión vivida en las últimas horas: "Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para conocer la diferencia".

La representante Lauren Boebert (R-Colo.) anunció públicamente que votará en contra de la regla: "Soy un NO en la regla", escribió en X. Boebert criticó que el comité rechazara enmiendas que había presentado para ayudar a agricultores y ganaderos de su distrito.

Por su parte, la representante Anna Paulina Luna (R-Fla.) y otros miembros alineados con el movimiento “Make America Healthy Again” (MAHA) han amenazado con "matar" el Farm Bill si no se eliminan las secciones relacionadas con pesticidas, que según ellos protegen a las empresas químicas y debilitan las salvaguardas ambientales.

Un avance frágil en la Cámara

La resolución aprobada por el Comité de Reglas debe pasar ahora por el pleno de la Cámara. Los líderes republicanos también incluyeron una vía de escape: la posibilidad de usar mociones para suspender las reglas el viernes 1 de mayo, lo que permitiría aprobar legislación con voto de dos tercios.

Después de semanas de parálisis y retrasos, los republicanos lograron sacar a la Cámara del limbo, pero el camino hacia la aprobación final sigue siendo estrecho y cargado de riesgos.