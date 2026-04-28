Minnesota: las agencias federales realizan redadas en negocios de Minneapolis y St. Paul como parte de una investigación por fraude

Publicado por Carlos Dominguez 28 de abril, 2026

Agentes federales del FBI y del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) ejecutaron este martes al menos 22 órdenes de allanamiento en negocios del área de las Twin Cities, en Minneapolis y St. Paul, principalmente en centros de cuidado infantil y proveedores de servicios de Medicaid, como parte de una investigación en curso por presunto fraude a programas federales.

A diferencia de la Operación Metro Surge realizada hace unos meses, estas redadas no se enfocaron en la aplicación de leyes migratorias, sino que presuntamente estuvieron dirigidas a negocios con vínculos con la comunidad somalí de la zona.

Según un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ), "hoy el FBI, junto con fuerzas del orden federales, estatales y locales, está llevando a cabo actividad policial autorizada por los tribunales como parte de una investigación en curso por fraude".

El New York Post (NYP) informó que entre los objetivos figuraba el Quality Learning Center, una guardería de Minneapolis conocida por haber escrito incorrectamente la palabra "Learning" en su cartel.

Las pesquisas federales se intensifican en Minnesota

Muchas de las entidades investigadas tienen vínculos con la comunidad somalí, que ha sido objeto de escrutinio previo por presuntos fraudes en programas sociales. En enero, el Departamento del Tesoro y agencias federales ya habían intensificado auditorías y bloqueos de pagos en el estado por sospechas de fraude masivo.

Minnesota ha estado en el centro de varios escándalos de fraude a gran escala en los últimos años, especialmente relacionado con fondos federales otorgados durante la pandemia de COVID-19. El caso más conocido es el del esquema Feeding Our Future en el que presuntamente se defraudaron más de $250 millones en ayuda alimentaria para niños, lo que llevó a decenas de acusaciones y condenas.

Por otra parte, desde septiembre, el DOJ ha presentado cargos contra siete personas acusadas de participar en un esquema que habría reclutado a miembros de la comunidad somalí para inscribir a menores en supuestos servicios de autismo que en realidad no existían, lo que generó ganancias por $14 millones. El NYP informó que uno de los implicados ya se declaró culpable.

En meses anteriores, videos virales y denuncias públicas, como los del periodista independiente Nick Shirley, pusieron bajo la lupa a centros de cuidado infantil que supuestamente facturaban servicios que no prestaban. El escándalo llegó incluso al Congreso y contribuyó a la decisión del gobernador Tim Walz de no buscar la reelección.

La Administración Trump estima que solo en Minnesota el fraude asciende a $19.000 millones, con decenas de personas acusadas penalmente.