Mamdani pide ayuda para enfrentar la "crisis presupuestaria histórica" de Nueva York

Publicado por Williams Perdomo 29 de abril, 2026

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió este martes ayuda a las autoridades del estado para enfrentar lo que describió como una "crisis presupuestaria histórica" en la ciudad. Además, el demócrata sostuvo que no puede cubrir el déficit solo con recortes.

"Necesitamos nuevos ingresos. Y necesitamos una reestructuración en nuestra relación con el estado. Esa es la única manera de cumplir con nuestra obligación legal de aprobar un presupuesto equilibrado, y de hacerlo sin imponer una carga financiera a los trabajadores", dijo Mamdani durante un encuentro con los medios de comunicación.

En ese sentido, el alcalde insistió en exigir a la gobernadora de Nueva York, la también demócrata Kathy Hochul, aumentar significativamente los ingresos de la ciudad en el presupuesto estatal, incluso reduciendo el crédito fiscal de la ciudad de Nueva York para entidades de transferencia (PTET, por sus siglas en inglés) para generar casi 1.000 millones de dólares.

"Una crisis estructural exige una solución estructural" La página oficial de la Alcaldía de Nueva York aseguró que actualmente, la ciudad aporta el 55,6% de los ingresos estatales, pero recibe solo el 41,7% a cambio:



"Al mismo tiempo, la ciudad sigue siendo el motor del crecimiento económico de todo el estado. Entre 2010 y 2024, la economía de la ciudad creció más del doble, un 110% , en comparación con el 68% de crecimiento en el resto del estado".



El alcalde señaló que “si realmente queremos que nuestra ciudad recupere una sólida estabilidad financiera, no podemos depender de soluciones a corto plazo. Una crisis estructural exige una solución estructural".

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​"La ciudad de Nueva York enfrenta un déficit fiscal histórico, y se requerirá una colaboración seria y de buena fe en todos los niveles de gobierno para afrontar esta situación", agregó Mamdani.

Una crisis anunciada en enero

Ya en enero, el alcalde había afirmado que la crisis se originó por un patrón de subpresupuestación de servicios esenciales de los que dependen los neoyorquinos a diario, como la asistencia para el alquiler, los albergues y la educación especial.

La Alcaldía detalló que en algunos programas, el déficit real es casi el doble de lo que se hizo público. Mamdani también señaló un patrón prolongado de desinversión impulsado por el estado:

"Durante más de una década bajo el mandato del exgobernador Andrew Cuomo, la ciudad de Nueva York envió muchos más ingresos a Albany de los que recibió a cambio. Solo en 2022, la ciudad de Nueva York envió 68.800 millones de dólares en ingresos al estado y recibió apenas 47.600 millones de dólares de vuelta", precisó la página del Gobierno de Mamdani.