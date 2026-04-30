Powell desafía a Trump: anuncia que permanecerá en la Fed como gobernador a pesar de que su mandato como presidente expira el 15 de mayo

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 29 de abril, 2026

De forma sorpresiva, Jerome Powell anunció que se va de la Reserva Federal a pesar de que su mandato como presidente expira el 15 de mayo. El líder de la Fed anunció este miércoles que permanecerá en el banco central como gobernador una vez que deje su cargo actual, en una decisión que rompe con décadas de tradición y prepara el terreno para un nuevo enfrentamiento con el presidente Donald Trump.

"Después de que mi mandato como presidente termine el 15 de mayo, continuaré sirviendo como gobernador por un período de tiempo a determinar", dijo Powell en una conferencia de prensa. El cargo de gobernador le permitiría permanecer en la Fed hasta enero de 2028.

Según él, la decisión que tomó, sorpresiva para muchos expertos, se debe a las amenazas legales contra él y la propia Fed.

"Me preocupa que estos ataques estén dañando a la institución y poniendo en riesgo lo que realmente le importa al público, que es la capacidad de conducir la política monetaria sin tomar en consideración factores políticos", dijo Powell. Y añadió: "Planeo mantener un perfil bajo como gobernador”.

Una tradición resquebrajada

Los presidentes de la Fed típicamente abandonan el cargo al término de su mandato de cuatro años, a menos que sean reelegidos por la Casa Blanca. La última vez que un presidente se quedó más allá del final de su mandato fue en 1948, cuando Marriner Eccles continuó como gobernador durante tres años. Para Powell, sin embargo, el momento actual de tensión entre él, Trump y la Casa Blanca justifica romper con ese precedente.

La decisión llega en medio de una campaña de presión por parte de la Administración Trump, que durante meses ha exigido al banco central bajar las tasas de interés. El Departamento de Justicia llegó a abrir una investigación criminal sobre las renovaciones de la sede de la Fed en Washington, cuestionando si Powell había mentido al Congreso. Aunque el Departamento de Justicia anunció el viernes que abandonaba la investigación, Powell dejó claro el miércoles que eso no era suficiente para él.

"Estoy esperando que la investigación esté bien y verdaderamente terminada con definitividad y transparencia. Me iré cuando crea que es apropiado hacerlo", dijo el aún líder de la Fed.

Conflicto a la vista

El presidente Trump ha prometido despedir a Powell si no renuncia al expirar su mandato como presidente. Sin embargo, la ley establece que un presidente solo puede destituir a un funcionario de la Fed si existe una "causa" que realmente lo amerite, es decir, la Casa Blanca tendría que encontrar a Powell cometiendo una grave mala conducta o incumpliendo con su deber. Trump ha intentado construir ese argumento señalando las costosas renovaciones de la sede del banco central como evidencia de "incompetencia”.

Por ahora, la nominación del sucesor elegido por Trump, Kevin Warsh, avanza en el Senado tras semanas de bloqueo. El senador republicano Thom Tillis, que había prometido frenar cualquier nominado mientras durara la investigación, levantó su veto el domingo tras recibir garantías de que las amenazas legales contra Powell habían concluido. El miércoles votó a favor de avanzar la nominación de Warsh a una votación plena del Senado.

Pero con Powell decidido a quedarse y Trump decidido a sacarlo, la tensión evidentemente continúa y un nuevo conflicto está por estallar.