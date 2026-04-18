En plena negociación con el régimen, Trump advierte que la acción militar podría traer un “nuevo amanecer” para Cuba

Publicado por Joaquín Núñez 17 de abril, 2026

Donald Trump habló de un "nuevo amanecer" para Cuba. Los comentarios del presidente se dieron luego de que Axios informara que funcionarios del Departamento de Estado viajaron a la isla por primera vez en diez años para entablar negociaciones en persona con el régimen.

El presidente se expresó sobre la situación de la isla durante un evento en Arizona, en el que habló de los resultados de sus políticas económicas de cara a las elecciones de medio término y remarcó la fuerza militar estadounidense.

"Ahora estamos utilizando la fuerza de Estados Unidos para promover los intereses estadounidenses en beneficio de los ciudadanos estadounidenses y para garantizar que sigamos siendo el país más poderoso de la faz de la Tierra, algo que estamos logrando a un nivel que nadie puede creer. De hecho, todas las ramas de nuestras Fuerzas Armadas están batiendo nuevos récords de reclutamiento, récords que nadie creía posibles porque todo el mundo quiere formar parte del mejor ejército que el mundo haya visto jamás", señaló Trump.

"Y muy pronto, esta gran fuerza (militar) también traerá consigo un día que se ha hecho esperar setenta años. Se llama un nuevo amanecer para Cuba. Vamos a echarles una mano con Cuba. Tenemos un montón de cubanoamericanos estupendos. No creo que haya muchos aquí entre el público. Pero si vas a Miami, verás que hay gente, cubanoamericanos, personas que sufrieron un trato brutal, cuyas familias fueron asesinadas y maltratadas. Y ahora fíjense lo que pasa", añadió.

Negociaciones históricas con Cuba

Según informó Axios, funcionarios estadounidenses visitaron Cuba por primera vez desde la presidencia de Barack Obama. Del encuentro participó Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y a quien muchos analistas ven como una posible figura de transición en la isla.

De acuerdo con el citado medio, el encuentro supuso un "avance diplomático". En cuanto al contenido de las conversaciones, señaló que los funcionarios del Departamento de Estado instaron a sus contrapartes cubanas a "respetar las libertades democráticas y económicas". A su vez, habrían advertido los riesgos de no seguir los consejos.

"La delegación estadounidense también se ofreció a ayudar a restablecer los servicios de internet mediante la instalación de servicios satelitales Starlink", agregó Axios.

La reunión tuvo lugar mientras Cuba agrava su crisis económica y energética, motivada por las políticas del régimen y la escasez de combustible en un escenario de aislamiento cada vez más profundo.