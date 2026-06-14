Retiran el nombre de Trump del Kennedy Center tras orden de un juez federal

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de junio, 2026

El nombre del presidente Donald Trump fue retirado este sábado de la fachada del Kennedy Center en Washington DC, después de que un tribunal federal ordenara a la institución de artes escénicas revertir su controvertido cambio de nombre y restaurar su identidad original. La eliminación se produjo tras una decisión emitida el mes pasado por el juez federal de distrito Christopher Cooper, quien determinó que renombrar el recinto cultural en honor a Trump violaba la legislación federal y excedía la autoridad de quienes administran la institución.

En un escrito presentado el sábado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, el director de operaciones y director ejecutivo del Kennedy Center, Matthew Floca, confirmó que los trabajadores habían completado la retirada de “toda la señalización física” de la propiedad que pretendía renombrar el centro en honor a cualquier persona distinta del presidente John F. Kennedy. La institución también informó al tribunal que había cumplido plenamente con la orden judicial más allá de la retirada física de los letreros. Las referencias a Trump fueron eliminadas del sitio web del Kennedy Center, se emitieron nuevas credenciales para los empleados, se actualizaron las firmas de correo electrónico y se retiraron las solicitudes de marcas registradas relacionadas con el esfuerzo de cambio de nombre.

La disputa legal surgió a raíz del intento de Trump de colocar su nombre en una de las instituciones culturales más reconocidas del país. El juez Cooper dictaminó en mayo que la medida entraba en conflicto con las leyes federales que establecen el centro y que únicamente el Congreso posee la autoridad para modificar su denominación oficial. Los esfuerzos de la Administración Trump y del Departamento de Justicia para retrasar la aplicación del fallo no tuvieron éxito. Tanto el juez Cooper como un tribunal federal de apelaciones rechazaron solicitudes de última hora para suspender la orden, despejando el camino para la restauración del nombre original del Kennedy Center.