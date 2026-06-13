El director ejecutivo de Amazon lidera las advertencias sobre los riesgos de seguridad en la IA de Anthropic

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 13 de junio, 2026

El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, se ha colocado en el centro del debate sobre la seguridad tecnológica en los Estados Unidos tras trascender sus gestiones directas ante el gobierno federal.

Según Reuters, el alto ejecutivo encabezó a un grupo de líderes del sector que manifestó formalmente su preocupación ante los colaboradores más cercanos del presidente Donald Trump respecto a las amenazas latentes en los sistemas más sofisticados de la empresa Anthropic.

Las conversaciones, mantenidas bajo estricta reserva durante esta semana, se enfocaron en los peligros potenciales que representan para la seguridad nacional las plataformas de última generación desarrolladas por la firma competidora.

Tras la filtración de estos encuentros, portavoces de Amazon evitaron fijar una postura pública inmediata ante los requerimientos de la prensa.

Las advertencias de Jassy sobre las fallas del sistema

El núcleo de las preocupaciones planteadas por el líder de Amazon radica en la viabilidad técnica de corromper las directrices éticas y operativas de los modelos avanzados, una práctica conocida en la industria como hackeo o jailbreaking.

Jassy y otros expertos advirtieron a la Casa Blanca que las salvaguardas implementadas en sistemas como Fable 5 no son infalibles, abriendo la puerta a que actores maliciosos vulneren el software.

De acuerdo con los datos técnicos evaluados por las autoridades, la falta de robustez en estas herramientas de Inteligencia Artificial permitiría que usuarios no autorizados utilicen la plataforma para detectar de forma automatizada fallas críticas en los códigos de seguridad de redes e instituciones estratégicas.

Esta debilidad estructural motivó la posterior intervención del Departamento de Comercio mediante regulaciones de exportación.

Las gestiones de Andy Jassy se produjeron en un momento delicado para Anthropic, corporación que ha gestionado con discreción los preparativos para su debut en el mercado de valores estadounidense mediante una oferta pública inicial.

Aunque la empresa afectada registraba avances sustanciales para mitigar disputas previas con diferentes agencias gubernamentales, la contundencia de las alertas emitidas por el CEO de Amazon alteró el panorama institucional.