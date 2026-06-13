Mundial 2026: la Policía investiga el robo de material de entrenamiento a Inglaterra en Kansas City

Publicado por Israel Duro 13 de junio, 2026

Los preparativos de la selección de Inglaterra para el Mundial 2026 se han visto afectados por el robo de material de entrenamiento previo a la llegada el sábado a su campamento base de Kansas City. La Policía ya investiga el caso y, hasta el momento, se han realizado dos detenciones.

Un nuevo inconveniente para el combinado de Tuchel, uno de los grandes favoritos para levantar el trofeo, pero que no ha dejado de verse en el ojo del huracán desde el anuncio de la lista, con polémica incluida por las notables ausencias que presenta.

Balones y botas

Balones y botas figuran entre los objetos presuntamente sustraídos después de que se forzaran vehículos que trasladaban el equipamiento a Swope Soccer Village, centro de entrenamiento de Inglaterra en Kansas City, de acuerdo con la BBC.

La Federación Inglesa de Fútbol confirmó a la agencia británica Press Association que se había producido un incidente, pero señaló que no podía aportar más información dado que el asunto está en manos de la policía.

"Estamos investigando un posible robo de equipamiento de un vehículo de equipo que llegó a Kansas City esta noche con algunos objetos faltantes. La investigación sigue en curso", reportó el Departamento de Policía de Kansas City, Misuri, al Daily Mail.

Primer entrenamiento

La selección que dirige Tuchel tiene previsto entrenarse por primera vez en Swope Soccer Village el sábado, después del viaje desde el estado de Florida, donde el miércoles disputó su último amistoso ante Costa Rica, informa AFP.

Inglaterra debutará en la Copa del Mundo el miércoles enfrentando a Croacia por el Grupo L, que también incluye a Ghana y Panamá.