Nuevo desafío para la UFC Freedom 250 en la Casa Blanca: el mal tiempo pone en jaque la velada

Publicado por Israel Duro 13 de junio, 2026

Tras superar la demanda que trataba de impedir su disputa, la UFC Freedom 250 en la Casa Blanca debe derrotar ahora a la naturaleza para poder celebrar la histórica velada prevista para el domingo, día en que Donald Trump cumple 80 años. Y es que el pronóstico meteorológico prevé alta probabilidad de lluvias y tormentas durante la tarde en Washington.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), es claro con la previsión del domingo "Posibilidad de chubascos y tormentas antes de las 4 pm, luego chubascos probables y posiblemente tormentas entre las 4 pm y las 5 pm, y luego chubascos probables y tormentas. Después de las 5 pm La probabilidad de precipitación es del 60%. Se esperan acumulaciones de lluvia de entre una décima y un cuarto de pulgada, excepto en caso de tormentas, donde podrían ser mayores".

La lluvia ya retrasó la rueda de prensa

A pesar de que un desafiante Dana White aseguraba que no existe ninguna posibilidad de que la velada no se celebre, las normativa sobre espectáculos y mal tiempo pueden provocar serias distorsiones en el desarrollo del evento. La propia rueda de prensa se demoró una hora como consecuencia del diluvio que caía en ese momento sobre la capital.

Como primer plan de contingencia, White pretende jugar con un margen de dos horas, hacia delante o hacia atrás para dar el pistoletazo de salida. Es decir, podría comenzar a las 6 o a las 10 pm. Por desgracia, la NWS no garantiza que en cualquiera de esos tramos no vaya a hacer acto de presencia la lluvia.

Sin embargo, el protocolo ante tormentas eléctricas puede suponer un problema serio: por cada rayo o trueno en un área de casi 13 kilómetros, el evento debe desalojar al público presente y postergarse 30 minutos. Ya pasó en el Mundial de Clubes, podría ocurrir en el Mundial de fútbol... y tiene en jaque también el UFC Freedom 250 Casa Blanca.

Más de $60 millones invertidos

En caso de lluvia, en un evento que ha costado más de 60 millones de dólares, se barajan varias posibilidades, como realizarlo en el pabellón de los Washington Wizards, aunque eso echaría por tierra el esfuerzo realizado para que la velada se disputara al aire libre. La Garra, la cubierta de 30 metros de altura levantada en South Lawn de la Casa Blanca, no parece que pudiera proteger la jaula más allá de una llovizna, nunca un aguacero o tormentas como las previstas.

La última posibilidad sería retrasarlo al lunes, en espera de un mejor parte meteorológico que tampoco está garantizado.