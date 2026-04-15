De Marco Rubio a Benicio del Toro: 'Time' revela su lista de las 100 personas más influyentes y estos son los hispanos destacados

Publicado por Williams Perdomo 15 de abril, 2026

La revista Time publicó su lista de las personas más influyentes del mundo en 2026, encabezada por figuras como el presidente Donald Trump, el papa León XIV, la estratega política Susie Wiles, el actor Ben Stiller y el gobernador Gavin Newsom.

Pero la presencia hispana también dejó huella, con al menos ocho figuras latinas en el listado. Entre ellas destacan el secretario de Estado Marco Rubio, la actriz Zoe Saldaña y el actor Benicio del Toro.

“Su ágil transición de crítico de Trump a ejecutor de su política exterior ha reparado su relación con la base MAGA y lo posiciona como posible heredero del movimiento trumpista en 2028”, señala la revista sobre Rubio.

Otra figura destacada es la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: “Golpeó con dureza a los cárteles, allanando laboratorios, transfiriendo a cabecillas a custodia estadounidense y deteniendo al capo ‘El Mencho’, lo que ayudó a evitar una intervención estadounidense más agresiva”.

El listado de hispanos lo completan el cantante Rauw Alejandro, la líder indígena Mari Luz Canaquiri Murayari, la histórica activista Dolores Huerta y el diplomático argentino Rafael Mariano Grossi.