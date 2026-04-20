La dictadura cubana confirma reunión de alto nivel con funcionarios de la Administración Trump

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 20 de abril, 2026

El régimen cubano confirmó este lunes que sostuvo conversaciones directas con una delegación de alto nivel del Gobierno de Estados Unidos.

El encuentro se enmarca en la estrategia de "máxima presión" liderada por la actual administración de Donald Trump, caracterizada por una asfixia económica sin precedentes y un cerco energético cuyo objetivo es doblegar a la dictadura castrista, que ha sumergido en la miseria a la isla por casi 70 años.

Alejandro García del Toro, subdirector de asuntos estadounidenses de la Cancillería cubana, fue el encargado de oficializar la noticia. En declaraciones publicadas por el diario oficialista Granma, el funcionario confirmó el carácter de la reunión:

“Puedo comentar que, en días pasados, tuvo lugar en La Habana una reunión bilateral entre altos funcionarios de Cuba y Estados Unidos a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores y secretarios adjuntos del Departamento de Estado”, dijo.

El régimen niega "ultimátums" pese al colapso interno



Aunque fuentes cercanas a la Casa Blanca, citadas por diversos medios, indicaron que la delegación estadounidense exigió reformas económicas estructurales y la liberación inmediata de los presos políticos, el diplomático castrista intentó matizar el tono del encuentro para evitar mostrar una imagen de debilidad ante su base política.

“No hubo tono o planteamiento impositivo alguno, tampoco plazos conminatorios contrario a lo que se ha dicho por algunos medios de prensa. El intercambio fue serio y respetuoso”, aseguró García del Toro en declaraciones enviadas a The Associated Press. Sin embargo, admitió que durante las deliberaciones se trataron temas donde existen profundas “diferencias”.

A pesar del intento del régimen por normalizar el diálogo, la realidad en las calles de la isla cuenta otra historia.

Tras la captura de Nicolás Maduro a principios de año por parte de fuerzas estadounidenses, Cuba perdió a su principal proveedor de petróleo, lo que ha generado apagones masivos y un racionamiento estricto de combustible que ha golpeado la logística del país.

La sombra de los Castro y el factor Starlink

Uno de los detalles más significativos de estas conversaciones fue la presunta participación de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del dictador Raúl Castro y figura clave en el círculo de seguridad del régimen.

Aunque no posee un cargo oficial, su presencia subraya la desesperación de la cúpula por buscar una salida al bloqueo energético que, según palabras del propio García del Toro, es la mayor preocupación de La Habana.

Por su parte, la delegación estadounidense, bajo la dirección del secretario de Estado Marco Rubio —quien ya se habría reunido previamente con Rodríguez Castro en San Cristóbal y Nieves—, habría puesto sobre la mesa la posibilidad de implementar el servicio de internet satelital Starlink en la isla.

Esta medida busca romper el monopolio informativo de la dictadura y facilitar la comunicación de la sociedad civil.

El encuentro ocurre en un momento crítico, justo después de que el presidente Donald Trump sugiriera que, tras concluir las operaciones en Irán, su administración podría centrar toda su atención en la "liberación de Cuba".

Ante esta amenaza, Miguel Díaz-Canel respondió con una retórica combativa durante el aniversario del carácter socialista de su revolución, asegurando que el país está "preparado para luchar" frente a cualquier intento de deposición militar.