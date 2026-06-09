Con el respaldo de Trump, Lindsey Graham busca evitar una segunda vuelta en Carolina del Sur

Publicado por Joaquín Núñez 8 de junio, 2026

Donald Trump respaldó a Lindsey Graham antes de las primarias en Carolina del Sur. El presidente reiteró su apoyo al senador a un día de la elección del 9 de junio, en la que Graham se enfrenta al empresario Mark Lynch.

A diferencia de años anteriores, Graham enfrenta un desafío interno que podría, al menos, obligarlo a disputar una segunda vuelta. Se trata de Lynch, un empresario que se presenta como una opción más representativa del movimiento MAGA. Su candidatura cuenta con el respaldo de figuras republicanas que alguna vez fueron cercanas a Trump, como Michael Flynn, Joe Kent y Paul Dans, uno de los principales impulsores del Proyecto 2025 y excandidato en esta elección.

"Lindsey ha sido un amigo maravilloso y siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado. Como presidente de la Comisión de Presupuestos del Senado, Lindsey lucha sin descanso para hacer crecer la economía, bajar los impuestos, reducir la regulación y eliminar el despilfarro del Gobierno", escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.

"Lindsey Graham cuenta con mi respaldo total y absoluto para su reelección. El día de las elecciones es el martes 9 de junio. SALGAN A VOTAR POR LINDSEY: ¡ÉL NUNCA OS DECEPCIONARÁ!", añadió.

Graham arribó al Senado en 2003, sucediendo al histórico senador Strom Thurmond, quien sirvió hasta los 100 años de edad. Desde entonces, se estableció como un legislador con tendencia al bipartidismo. Actualmente, preside el poderoso Comité de Presupuesto. En 2026, buscará su quinto mandato en el Senado.

En cuanto a su relación con Trump, si bien no empezó de la mejor manera, se ha vuelto muy cercano al presidente con el paso de los años. Además de ser aliados políticos, juegan oportunamente juntos al golf.

¿Cómo se vota en Carolina del Sur?

Carolina del Sur utiliza un sistema de primarias abiertas, lo que significa que los votantes no se registran por partido y pueden elegir el día de la elección si quieren participar en la primaria republicana o en la demócrata. Este sistema se conoce como 'cross-over voting'.

Si ningún candidato supera el 50% de los votos en las primarias, los dos más votados avanzan a una segunda vuelta.

La encuesta que molesta a Graham

El promedio de encuestas del portal 270toWin muestra un escenario de segunda vuelta, con Graham con un 49,7% de intención de voto contra el 28,3% de Lynch.

Sin embargo, el sondeo realizado por The Citadel es un poco más negativo para el actual senador. Su proyección muestra a Graham liderando pero por un margen más estrecho, 46% contra 36%, un resultado que lo dejaría lejos del umbral necesario para evitar la segunda vuelta.