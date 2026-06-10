Demócratas y republicanos definen primarias decisivas rumbo a noviembre en Maine, Dakota del Norte y Nevada

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de junio, 2026

Los demócratas y los republicanos definieron este martes varias contiendas clave de las elecciones primarias en los estados de Maine, Dakota del Norte y Nevada, preparando el terreno para una serie de carreras que serán seguidas de cerca de cara a las elecciones de noviembre.

En Maine, los votantes demócratas eligieron a Graham Platner como su candidato al Senado de Estados Unidos, allanando el camino para un enfrentamiento de alto perfil contra la senadora republicana Susan Collins, quien busca la reelección. Los demócratas a nivel nacional consideran el escaño de Collins como una de sus principales oportunidades para recuperar terreno en su intento por retomar el control del Senado.

Platner obtuvo una victoria contundente, superando el umbral del 50% necesario para asegurar la nominación. Con apenas una pequeña parte de los votos contabilizados, ya acumulaba aproximadamente el 75% de los sufragios, lo que llevó a la agencia de noticias The Associated Press a proyectarlo como ganador. La gobernadora demócrata de Maine, Janet Mills, cuyo nombre permaneció en la papeleta pese a haber abandonado la contienda en abril, quedó muy rezagada con cerca del 19% de los votos.

La victoria llega después de que la campaña de Platner se viera empañada por varias acusaciones relacionadas con su conducta personal. Varias mujeres acusaron al ostricultor de enviar mensajes sexualmente explícitos fuera de su matrimonio y de comportarse de manera despectiva con antiguas parejas sentimentales. Si bien Platner ha negado todas las acusaciones, una exnovia también llegó a asegurar que este tuvo una actitud físicamente intimidante en dos incidentes separados.

Tras superar las primarias, Platner dirigirá ahora su atención hacia Collins, quien aspira a un sexto mandato en el Senado y no enfrentó oposición en las primarias republicanas.

Nevada y Dakota del Norte

En Dakota del Norte, los votantes otorgaron la victoria a la representante republicana Julie Fedorchak, quien logró superar el desafío interno planteado por Alex Balazs, candidato respaldado por el Partido Republicano del estado. The Associated Press proyectó a Fedorchak como ganadora la noche del martes, avanzando de esta forma a las elecciones generales, donde volverá a enfrentarse al candidato demócrata-NPL Trygve Hammer, a quien derrotó cómodamente en 2024 con el 69% de los votos.

Fedorchak, quien recibió el respaldo del presidente Donald Trump el año pasado al lanzar su campaña de reelección, pasó más de una década en la Comisión de Servicios Públicos de Dakota del Norte tras ser nombrada por el entonces gobernador Jack Dalrymple en 2012, antes de llegar al Congreso.

En Nevada, el gobernador republicano Joe Lombardo también obtuvo una victoria este martes al imponerse en las primarias de su partido para la gobernación y asegurar un lugar en la papeleta electoral de noviembre. NBC News proyectó a Lombardo como ganador, posicionando al gobernador en funciones para una nueva campaña estatal este otoño.

Los resultados de estas primarias representan un momento crucial en el ciclo electoral de 2026, mientras ambos partidos continúan definiendo sus candidaturas para noviembre en carreras que podrían influir en el equilibrio de poder en Washington y en varios gobiernos estatales clave.