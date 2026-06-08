Spencer Pratt queda fuera: Karen Bass y Nithya Raman avanzan a las elecciones generales para la Alcaldía de Los Ángeles

Publicado por Joaquín Núñez 7 de junio, 2026

El republicano Spencer Pratt quedó fuera de las elecciones generales a alcalde de Los Ángeles. Cinco días después de la elección, una nueva actualización de votos puso por encima a Nithya Raman, concejal demócrata de la ciudad. De esta manera, Pratt cayó al tercer puesto y tanto Raman como Karen Bass, actual alcaldesa, se enfrentarán en un mano a mano el próximo 3 de noviembre.

Aunque la elección fue el martes 2 de junio, las autoridades de California y de la ciudad siguen contando los votos, algo que fue criticado por diversas autoridades e incluso el presidente Donald Trump. Con la última actualización, se llegó al 83% de votos contabilizados que muestra a Bass primera con el 34%, seguida por el 27% de Raman y el 26% de Pratt.

Este último conteo eliminó la ventaja de Pratt sobre Raman, que se había mantenido desde el día de los comicios. Momentos después, Decision Desk HQ proyectó que Bass y Raman avanzarían a las elecciones generales.

En cuanto a Pratt, un exprotagonista de reality shows cuya casa fue quemada durante los incendios en Palisades de 2025, se posicionó como un candidato outsider y destacó por el uso de inteligencia artificial durante la campaña.

¿Quién es Nithya Raman?

Nacida en la India, emigró a Estados Unidos junto a sus padres a la edad de seis años. Posteriormente, estudió en la Universidad de Harvard y obtuvo una maestría en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Tras unos años de vuelta en la India, se mudó a Los Ángeles en 2013 e ingresó a la política en 2020, cuando fue elegida para el Ayuntamiento de Los Ángeles. Seis años después, se presenta a alcalde con una plataforma progresista, que incluye una mayor intervención gubernamental para abordar la crisis de personas sin hogar, expandir la construcción de viviendas y acelerar los objetivos climáticos de la ciudad, incluyendo políticas de reducción de emisiones de carbono y transición hacia tecnologías de cero emisiones.

En materia de seguridad, Raman ha enfrentado críticas por posiciones que adoptó durante su primera campaña en 2020, cuando respaldó propuestas asociadas al movimiento 'Defund the Police' y planteó reducir el tamaño y las funciones del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Desde entonces, ha moderado su postura y sostiene que la ciudad no debería seguir perdiendo efectivos policiales.