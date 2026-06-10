Veredicto en Texas: Karmelo Anthony es declarado culpable de asesinato por apuñalar mortalmente al estudiante Austin Metcalf

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 9 de junio, 2026

Un jurado en el estado de Texas emitió un dictamen de culpabilidad por el delito de asesinato contra Karmelo Anthony, responsable de propinar una puñalada mortal al estudiante de 17 años Austin Metcalf.

El trágico suceso ocurrió el 2 de abril de 2025 en las instalaciones del Estadio Kuykendall, en la localidad de Frisco, durante el desarrollo de una competencia escolar de atletismo.

El caso concluye una fase judicial que capturó la atención del norte de Texas y reavivó los debates sobre la seguridad en los entornos escolares y los límites legales de la defensa propia.

A pesar de que el juez John Roach otorgó al jurado la facultad de evaluar un cargo menor por homicidio involuntario, los miembros del tribunal civil optaron por la máxima tipificación penal tras analizar las declaraciones de los testigos.

Al ser hallado culpable de asesinato, Anthony, quien actualmente tiene 19 años de edad, se enfrenta a un rango de castigo que comprende desde los 5 hasta los 99 años de presidio, o bien la cadena perpetua.

El desmantelamiento de la tesis de la legítima defensa

La estrategia de la fiscalía se concentró en demostrar el carácter desproporcionado e intencional de la agresión perpetrada por Anthony. Para fundamentar el caso, los abogados presentaron el testimonio de 21 personas ante el tribunal.

La evidencia médica resultó determinante; la jefa de examinación forense del condado de Collin, la doctora Elizabeth Ventura, detalló ante los ciudadanos del jurado que el arma blanca perforó directamente el corazón de Metcalf, infligiendo una herida abierta profunda que imposibilitó cualquier esfuerzo de supervivencia.

Asimismo, los testimonios de los alumnos presentes en el evento deportivo desestimaron la versión de un acto de defensa propia por parte del procesado.

Las autoridades confirmaron además que los dos adolescentes asistían a centros escolares distintos y no mantenían una relación o conflicto previo al encuentro que terminó en la agresión.

La postura de la defensa y la respuesta de las instituciones

Los representantes legales de Anthony intentaron justificar la portación y el uso del arma argumentando la naturaleza caótica del altercado.

Entre los testigos citados por la defensa compareció el entrenador de atletismo de la Escuela Secundaria Centennial, Adam Linwood, quien declaró sobre la conducta habitual de camaradería entre las delegaciones estudiantiles en este tipo de torneos.

Ante el interrogatorio formal de los fiscales, el propio docente tuvo que admitir que no existía ninguna justificación reglamentaria ni institucional para que un deportista portara un cuchillo dentro de una competencia escolar.

Otros testimonios de la defensa mostraron inconsistencias estructurales durante los contrainterrogatorios, al no coincidir con las evidencias videográficas recabadas por el Departamento de Policía de Frisco.

La volatilidad del debate social en la comunidad obligó a las autoridades locales a implementar rigurosos perímetros de seguridad en la corte desde el inicio de la selección del jurado el pasado 1 de junio, debido a las constantes tensiones y controversias asociadas al caso.

Al catalogar el hecho de manera unánime como un asesinato y no como un incidente atenuado, el sistema judicial envía un mensaje de tolerancia cero hacia el uso de la violencia armada en los centros de desarrollo juvenil, priorizando la rendición de cuentas y la justicia para la familia de la víctima.

Sociedad Liberan bajo fianza a Karmelo Anthony, acusado de asesinar a otro estudiante en una competencia de atletismo Williams Perdomo