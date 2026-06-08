Primarias California: Trump insiste en que los demócratas están trampeando tras adelantar Raman a Pratt y acercarse Steyer a Hilton

Publicado por Israel Duro 8 de junio, 2026

El eterno conteo de votos de California sigue poniendo en serios aprietos a los dos candidatos favoritos de Donald Trump en el Estado Dorado, y el presidente reiteró sus demandas de que los demócratas están haciendo trampas en el proceso aprovechando el voto por correo.

El presidente volvió a cargar contra el sistema electoral californiano y el proceso en curso después de que la demócrata Nithya Raman adelantara a Spencer Pratt en la pugna por ser el rival de Karen Bass en noviembre y Tom Steyer continúe su acercamiento a Steve Hilton, que salió de la noche electoral como líder del proceso y ahora marcha en un precario segundo lugar.

"Elecciones AMAÑADAS"

En una publicación de Truth Social, Trump denunció se trata de unas elecciones "amañadas" en las que "se está engañando a dos grandes candidatos republicanos, y lo mismo ocurre con Estados Unidos".

El presidente aseguró, además que no se trata de un suceso aislado, y que "si los dumócratas -juego de palabras en inglés con dumb (tonto) y demócrata- logran cumplir su misión, se avecinan grandes problemas y consternación".

La proyección de Decision Desk HQ de la derrota de Pratt provoca otro post de Trump

En estos momentos, Xavier Becerra es el único de los candidatos que ha asegurado que su nombre estará en las boletas para elegir al sustituto de Newsom en noviembre. Steve Hilton mantiene el segundo puesto, aunque con sólo el 72% de los votos escrutados y una ventaja cada vez más exigua respecto a su rival demócrata.

En cuanto a la Alcaldía, Pratt ha visto como Rama le supera en unos 3.000 votos con el 82% escrutado y su participación en noviembre se ve seriamente comprometida. De hecho, las proyecciones de Decision Desk HQ ya dan a la demócrata como rival de Karen Bass.

Algo que provocó una nueva segunda publicación por parte de Trump en su cuenta de Truth Social, insistiendo en que las elecciones están amañadas: