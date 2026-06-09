El DHS carga contra una pandilla de origen dominicano y arresta a 26 presuntos miembros acusados de múltiples delitos

Publicado por Joaquín Núñez 9 de junio, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la imputación de 26 presuntos miembros de la pandilla Trinitarios, acusados de múltiples delitos. Durante los operativos, agentes especiales del equipo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) ejecutaron ocho órdenes de allanamiento y arrestaron a los sospechosos.

A través de un comunicado, el DHS señaló que los supuestos pandilleros fueron acusados bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), que permite a los fiscales perseguir y procesar a organizaciones criminales completas, responsabilizando a sus miembros por participar en una empresa criminal organizada y no únicamente por delitos individuales.

Entre los delitos en su contra se incluyen "cinco asesinatos y 19 intentos de asesinato , tráfico de decenas de kilogramos de drogas, extorsión, secuestro y robo". Las acusaciones fueron realizadas por la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts.

En cuanto a los Trinitarios, se trata de una pandilla de origen dominicano nacida en Nueva York a fines de la década 1980. Su nombre hace referencia a La Trinitaria, la sociedad secreta creada por Juan Pablo Duarte durante la lucha por la independencia de la República Dominicana.

Actualmente, el grupo tiene presencia en estados como Nueva York, Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island y Connecticut, donde se los asocia con hechos de violencia callejera, incluidos homicidios, ataques contra bandas rivales y actividades vinculadas al narcotráfico local.

"Se puede afirmar sin temor a equivocarse que, durante demasiado tiempo, los Trinitarios han sembrado el caos y el miedo en nuestras comunidades. Asesinatos, intentos de asesinato, secuestros, manipulación de testigos y extorsión. La lista es interminable, pero eso se acaba hoy. Su descaro y su arrogancia son, francamente, sorprendentes", expresó el fiscal federal Lean Foley.

"Parece que los acusados creían que eran inmunes a la justicia. Se equivocaban. Gracias a los incansables esfuerzos de las fuerzas del orden y de los fiscales de mi oficina, se ha sacado de las calles a 56 Trinitarios y se ha diezmado a toda su cúpula directiva", añadió.

El DHS también precisó que los operativos condujeron a la detención de siete inmigrantes indocumentados que ya fueron deportados o se encuentran en proceso de deportación.