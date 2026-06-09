El candidato respaldado por Trump avanza en California: Steve Hilton enfrentará a Xavier Becerra

Publicado por Joaquín Núñez 8 de junio, 2026

Steve Hilton avanzó a las elecciones generales a gobernador de California. Casi una semana después de las elecciones primarias, Decision Desk HQ proyectó que Hilton obtuvo el segundo puesto y avanzó a las elecciones generales. De esta manera, el republicano se enfrentará al demócrata Xavier Becerra en la carrera por suceder a Gavin Newsom.

Según el sistema electoral de California, los candidatos de ambos partidos deben competir todos contra todos en lo que se conoce como la 'jungle primary'. Independientemente del partido, los dos candidatos más votados avanzan a una segunda vuelta, mientras que los demás quedan eliminados.

Según reportó el portal Decision Desk HQ, con el 82% de los votos contabilizados, con el 82% de los votos contabilizados, Becerra obtuvo el primer puesto con el 27,7%, seguido por Steve Hilton con el 25,1%. Ambos avanzan a las generales del 3 de noviembre. Por detrás quedó el empresario Tom Steyer (22,4%), quien no logró revertir la tendencia y superar a Hilton.

"Felicidades a Steve Hilton por pasar a la segunda vuelta de las elecciones generales de California. Tras 15 años de gobernadores demócratas, los californianos están listos para que Hilton devuelva el sentido común a un estado que necesita urgentemente precios más bajos, barrios más seguros, más empleos bien remunerados y familias más sólidas", declaró el gobernador de Montana, Greg Gianforte, presidente de la Asociación de Gobernadores Republicanos (RGA).

El republicano de origen británico fue presentador en Fox News y tiene experiencia como autor y asesor principal del exprimer ministro del Reino Unido, David Cameron. Además, cuenta con el respaldo de Donald Trump.

El republicano de 55 años se presenta como la figura del cambio tras 15 años de gobernadores demócratas en California. Entre sus promesas de campaña destacan una reducción de impuestos para los trabajadores, menos trabas burocráticas para las empresas y el regreso al gasto gubernamental "sensato".

"Necesitamos que California vuelva a ser una inspiración, no una advertencia de lo que no se debe hacer. Necesitamos reavivar nuestro espíritu, nuestra energía, nuestro optimismo, nuestro dinamismo. Es hora de restaurar el 'sueño californiano', especialmente para los trabajadores que lo han pasado tan mal estos últimos años", expresó Hilton en el video con el que anunció su campaña en abril de 2025.