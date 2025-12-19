Trump anunció un acuerdo con nueve farmacéuticas para bajar los precios de los medicamentos: "Asequibilidad en acción"

Publicado por Joaquín Núñez 19 de diciembre, 2025

Donald Trump anunció un acuerdo con nueve empresas farmacéuticas para bajar el precio de muchos medicamentos. El presidente realizó el anuncio en la Casa Blanca, acompañado de directores ejecutivos de grandes empresas del sector, como así también por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy Jr., y el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz.

Las compañías en cuestión son las siguientes: Amgen, Bristol Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, Genentech, Gilead Sciences, GSK, Merck, Novartis y Sanofi. A cambio, recibirán beneficios fiscales, exenciones arancelarias, subsidios e incentivos regulatorios.

En concreto, las farmacéuticas aceptaron vender ciertos medicamentos a precios más bajos en Estados Unidos, especialmente dentro de programas como Medicaid y en esquemas impulsados por el Gobierno federal. La idea es que los precios se acerquen a los que estas mismas empresas cobran en otros países de Europa.

De acuerdo con la Casa Blanca, estos acuerdos apuntan a medicamentos que tratan numerosas enfermedades costosas y crónicas, entre ellas la diabetes tipo dos, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la hepatitis B y C, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y ciertos tipos de cáncer, entre otros.

A su vez, próximamente se habilitará la plataforma TrumpRx, donde los consumidores podrán comprar medicamentos a precios más bajos que los habituales, directamente alineados con los acuerdos que la Administración Trump negoció con las farmacéuticas.

"A partir del año que viene, los precios de los medicamentos en Estados Unidos bajarán de forma rápida y drástica y pronto estarán entre los más bajos del mundo desarrollado. (...) A día de hoy, 14 de las 17 mayores empresas farmacéuticas han acordado reducir drásticamente los precios de los medicamentos para sus pacientes estadounidenses. Para el pueblo estadounidense y los pacientes, esto representa, con diferencia, la mayor victoria en la historia de la sanidad estadounidense en cuanto a la asequibilidad para los pacientes", expresó el presidente Trump durante el evento.

En adición, Oz destacó a los líderes de las farmacéuticas por su "patriótica" decisión y remarcó los efectos positivos que esta política tendrá para las familias.

"Esto es la asequibilidad en acción. Hablamos de ello en términos abstractos, pero no se trata de un concepto abstracto. Es una realidad muy concreta, tangible y personal, porque hay madres con hijos enfermos que no pueden pagar sus medicamentos, familias trabajadoras que no llegan a fin de mes, personas mayores con ingresos fijos. Tenemos 80 millones de personas que tienen que pagar más de 100 dólares al mes por sus recetas médicas. Simplemente no pueden seguir el ritmo. Así que este es un enfoque contundente, impulsado por un líder audaz que está tomando medidas audaces. Con esa medida audaz, ahora hemos creado un estándar para la industria", añadió.

El presidente comenzó a impulsar una baja en los precios de los medicamentos en mayo, cuando formalizó esta política con una orden ejecutiva para buscar precios de “'nación más favorecida'. Dos meses después, desde la Casa Blanca se comunicaron con las grandes farmacéuticas para proponerles que se alineen esos precios. Desde entonces, se lograron acuerdos con empresas como AstraZeneca y Novo Nordisk.

El término de 'nación más favorecida' viene del derecho comercial internacional. En este caso, significa que se toma como referencia cuánto pagan otros países desarrollados por un medicamento y se establece ese valor como el máximo. Posteriormente se negocia para que las farmacéuticas vendan a ese precio en Estados Unidos.