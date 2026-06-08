El Kennedy Center retira el nombre de Trump de su web, pero lo mantiene en la fachada

Publicado por Williams Perdomo 8 de junio, 2026

El lunes, el Kennedy Center eliminó el nombre del presidente Donald Trump de la página web del centro de artes escénicas. Sin embargo, el edificio de la capital del país que alberga el Centro Kennedy continúa mostrando, por el momento, el nombre de Trump en su fachada.

Un juez federal, recordó AFP, dictaminó el mes pasado que el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas había sido renombrado ilegalmente en honor a Trump y que su nombre debía ser retirado.

En diciembre, la junta directiva del centro votó a favor de cambiar su nombre a "Trump Kennedy Center" y el nombre del presidente republicano se añadió a la fachada en letras grandes, encima del de Kennedy.

El sitio web del centro también mostraba el nombre de Trump junto al de Kennedy, pero eso ya no ocurría este lunes.

El juez Christopher Cooper, en su fallo del 29 de mayo, dijo que solo el Congreso tiene derecho a cambiar el nombre del centro y le dio a la Administración 14 días para eliminar el nombre de Trump de la fachada y de cualquier material relacionado con el lugar.