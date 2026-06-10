El Congreso aprueba un histórico paquete de 70.000 millones de dólares y asegura los fondos fronterizos de Donald Trump

El presidente Donald Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.Jim WATSON / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 9 de junio, 2026

La bancada de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes consolidó un triunfo legislativo estratégico al destrabar y aprobar un robusto paquete presupuestario enfocado en la seguridad nacional y el control fronterizo.

La medida pone fin a meses de obstrucción del Partido Demócrata, blindando de manera efectiva el financiamiento necesario para ejecutar la política migratoria del presidente Donald Trump durante el resto de su mandato presidencial.

A través de una ajustada votación de 214 votos a favor y 212 en contra, la Secure America Act logró sortear la oposición unánime del bloque demócrata, al que se sumó el legislador independiente por California, Kevin Kiley.

El texto, que ya contaba con la aprobación de la Cámara Alta, se dirige de forma inmediata a la Oficina Oval para la respectiva firma del jefe de Estado, asegurando el funcionamiento operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) hasta el año fiscal 2029.

Inyección multimillonaria al control migratorio y las agencias de seguridad

El diseño financiero estructurado por los líderes republicanos distribuye los recursos de manera contundente entre las agencias encargadas de custodiar la soberanía territorial:

38.000 millones de dólares asignados de forma directa para las operaciones de detención y remoción de ICE.

asignados de forma directa para las operaciones de detención y remoción de ICE. 26.000 millones de dólares destinados al fortalecimiento logístico y de personal de la Patrulla Fronteriza.

destinados al fortalecimiento logístico y de personal de la Patrulla Fronteriza. 5.000 millones de dólares concebidos como un fondo de contingencia bajo la administración discrecional del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

El líder de la mayoría en la Cámara Baja, Steve Scalise, justificó el uso del mecanismo presupuestario de reconciliación para evadir el obstruccionismo legislativo de las minorías.

"Esta es una pieza que los demócratas han dicho que no quieren financiar porque quieren fronteras abiertas", aseveró Scalise tras la sesión ordinaria.

"Han dejado claro como el cristal, el Partido Demócrata en Washington, que quieren volver a las fronteras abiertas. Y no vamos a hacer eso", puntualizó el legislador de Luisiana.

El colapso de las tácticas de presión del ala progresista

La aprobación definitiva del paquete representa un revés político sustancial para la dirigencia demócrata en el Capitolio.

Durante meses, la bancada de izquierda intentó condicionar las partidas presupuestarias corrientes a la inclusión de reformas de flexibilización migratoria, una postura intransigente que provocó el cierre gubernamental prolongado que concluyó formalmente el pasado mes de abril.

Los argumentos de la oposición progresista se centraron nuevamente en la descalificación de las agencias de orden público. El presidente del Caucus Demócrata, Pete Aguilar, cuestionó la entrega de capitales fiscales alegando una presunta falta de controles sobre la agencia.

No obstante, la cohesión del bloque republicano —afianzada por la gestión del presidente de la Cámara, Mike Johnson, quien se comprometió con el ala conservadora a tramitar leyes complementarias de seguridad interna en las próximas semanas— neutralizó la ofensiva de la izquierda.

La consolidación presupuestaria de la Ley Asegurar América dota a la rama ejecutiva de una certidumbre financiera inédita para dar cumplimiento a sus promesas de campaña en materia de seguridad nacional.