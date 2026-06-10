Colombia: en una medida inédita y autoritaria, un tribunal le prohíbe al candidato de la Espriella usar su eslogan y los símbolos patrios en su campaña

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de junio, 2026

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes al candidato presidencial de derechas, Abelardo de la Espriella, desmontar en las próximas 24 horas toda la propaganda política en la que utilice símbolos patrios como la bandera y el escudo nacional de Colombia, así como imágenes alusivas a las instituciones militares y policiales. Con ponencia del magistrado Rafael Chavarro, el tribunal también le ordenó al candidato dejar de utilizar el eslogan “Firmes por la patria” y el nombre de su movimiento “Defensores de la patria”, todo esto sin importar que se trate de una organización ciudadana legalmente constituida y que falten menos de dos semanas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que se enfrentará al candidato socialista Iván Cepeda.

La decisión fue adoptada como una medida cautelar mientras el tribunal estudia de fondo una acción de tutela presentada por el abogado Dylan Lizarazo Ramos, quien argumenta que de la Espriella ha hecho un uso indebido e indiscriminado de los símbolos patrios durante su campaña presidencial. Para el magistrado, tras las pruebas recaudadas, “se advierte el uso inadecuado de símbolos patrios en la enunciada campaña política, actuación que desconoce la libertad electoral”.

Lejos de tratarse de la primera restricción de índole judicial impuesta contra el candidato de derechas en medio de su campaña electoral tras la primera vuelta de las elecciones, lo cierto es que recientemente otra juez impuso una medida cautelar en la que le prohibió a de la Espriella usar la camiseta de la Selección Colombia, hecho que numerosos analistas han considerado como uno de los sellos distintivos de lo que ha venido siendo toda su campaña. A pesar de esto, de la Espriella no ha acatado dicha orden y ha seguido portando la vestimenta futbolera.

Para varios expertos, la medida tomada por el tribunal de Bogotá resulta casi imposible de justificar, tomando en cuenta que convierte símbolos que pertenecen a todos los colombianos en elementos prácticamente prohibidos para un candidato presidencial. Impedir el uso de la bandera, el escudo nacional o incluso expresiones como “patria”, no solamente falla en proteger la libertad electoral, sino que incluso restringe la libertad de expresión política en plena campaña. Más aún, la decisión adquiere tintes autoritarios al permitir que un tribunal determine qué conceptos, símbolos e ideas pueden o no formar parte del discurso de un aspirante a la Presidencia, estableciendo un precedente preocupante para el debate democrático y la libre competencia electoral en Colombia.

Si bien casi todas las encuestas vaticinaron una contundente victoria por parte del socialista Cepeda en la primera vuelta de las elecciones, de la Espriella dio la auténtica sorpresa al resultar vencedor y abrir un escenario en el que ahora es el máximo favorito para hacerse con la Presidencia, tomando en cuenta no solo la diferencia de puntos entre un candidato y otro, sino también el hecho de que una grandísima parte de los votos de la candidata por el Centro Democrático, Paloma Valencia, serán absorbidos por este.