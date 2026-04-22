Trump recibe a los campeones de la NCAA y reafirma su compromiso con la meritocracia: "No habrá hombres en deportes femeninos"

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 21 de abril, 2026

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca a siete equipos campeones de la NCAA, en un evento que celebró la excelencia deportiva y sirvió de plataforma para defender el sentido común en el atletismo universitario.

Durante su discurso, el mandatario destacó la disciplina de los estudiantes atletas de instituciones como Oklahoma State, Texas A&M y Florida State. Trump enfatizó que su administración está enfocada en devolver el prestigio y la justicia a las competencias nacionales.

"Estos son estudiantes atletas que han demostrado un talento y una disciplina notables", señaló el presidente ante los jóvenes campeones. El mandatario insistió en que el éxito deportivo es un "microcosmos de la vida" que fortalece el carácter y el orgullo nacional.

Defensa de la meritocracia y el deporte femenino

Uno de los puntos centrales del discurso fue la firme postura de la administración Trump contra la agenda progresista que ha permeado las ligas universitarias. El presidente fue enfático al recordar sus acciones ejecutivas para proteger la integridad de las categorías femeninas.

“Tan pronto como asumí el cargo, puse fin a una terrible injusticia y prohibí que los hombres compitieran en deportes femeninos”, afirmó Trump bajo el aplauso de los presentes. El mandatario cuestionó la lógica de permitir la participación biológica masculina en competencias de mujeres, calificando la situación de "locura".

En un tono desafiante hacia lo políticamente correcto, Trump reiteró su promesa de campaña: “Digo que no habrá hombres en los deportes femeninos, y la gente se vuelve loca”. Para el presidente, este es un tema de justicia básica que cuenta con el respaldo de la gran mayoría de los estadounidenses.

Reformas contra el "caos" y los esquemas de pago

El presidente también abordó la crisis estructural que atraviesa el deporte universitario debido a recientes decisiones judiciales. Trump criticó que los tribunales hayan dejado al sistema en una posición "precaria", convirtiendo lo que eran programas educativos sólidos en un "caos total y completo".

En respuesta, el mandatario destacó el retorno a los valores tradicionales mediante el mérito y la transparencia financiera. "Ahora somos un país que, de nuevo, se basa en el mérito", subrayó el presidente. "En otras palabras, si eres el mejor tirador, eres el mejor tirador. Si eres el mejor golfista, eres el mejor golfista", dijo.

Para frenar los abusos en el sistema, Trump detalló las reformas que busca implementar con el apoyo del Congreso, como poner fin de los esquemas de pay-for-play, es decir, tomar medidas para detener los pagos que solo benefician a los programas más grandes.

Además, ejercer un mayor control del portal de transferencias, limitando a una sola transferencia sin penalización para evitar que los jugadores se conviertan en "jugadores de Monopolio".

También establecer el límite de elegibilidad de cinco años, impidiendo que atletas de 28 o 29 años compitan contra jóvenes que acaban de salir de la preparatoria.

El impacto en la grandeza nacional y los Juegos Olímpicos

El presidente advirtió que, sin estas reformas, el futuro de los equipos olímpicos de Estados Unidos está en riesgo, dado que el 75% de los atletas del Team USA provienen del sistema universitario. “Salvar esta tradición no es solo una cuestión de justicia y deportividad, es una cuestión de orgullo nacional y de grandeza nacional”, aseguró.

Trump concluyó su intervención felicitando individualmente a los equipos de golf, voleibol, tenis, bolos, fútbol y tiro. "Ustedes son verdaderos campeones", finalizó. "Tienen una administración que está luchando tan duro por ustedes como ustedes luchan por nuestro país", concluyó.