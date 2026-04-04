Trump firma una orden ejecutiva para reformar el deporte universitario en EEUU

Publicado por Luis Francisco Orozco 3 de abril, 2026

El presidente Donald Trump firmó este viernes una orden ejecutiva destinada a reformar aspectos clave del deporte universitario, introduciendo una serie de propuestas enfocadas en la regulación de los acuerdos de Nombre, Imagen y Semejanza (NIL), las transferencias de jugadores, las reglas de elegibilidad y la financiación de los programas deportivos olímpicos y femeninos. La nueva orden de la Casa Blanca busca fortalecer la posición legal de la Asociación Nacional Atlética Universitaria (NCAA) frente a litigios actuales y futuros, e incluso les otorga a las agencias federales total autoridad para retirar fondos a aquellas instituciones que no cumplan con los nuevos estándares que regulan las transferencias, la elegibilidad y los llamados esquemas de “pago por jugar”.

Entre sus disposiciones, la orden busca principalmente establecer un control más férreo sobre las transferencias de atletas, siendo este un tema que a lo largo de los últimos años ha sido objeto de escrutinio legal, al punto de haber sido ya abordado durante una mesa redonda organizada por Trump en marzo y que se tituló “Saving College Sports”. La orden también solicita oficialmente “límites de elegibilidad claros, consistentes y justos, incluyendo una ventana de participación de cinco años.”

En un comunicado, la Casa Blanca resaltó: “El futuro del deporte universitario —y especialmente de los deportes femeninos y olímpicos— está bajo una seria amenaza, ya que las demandas han debilitado las reglas y han creado una carrera financiera que amenaza con llevar a muchos programas deportivos universitarios a la quiebra. El deporte universitario no puede funcionar sin normas claras y consensuadas sobre el pago por jugar y la elegibilidad de los jugadores que no puedan ser impugnadas constantemente en los tribunales, como ocurre actualmente”.

De igual forma, el comunicado señaló que “El caos resultante está generando presiones financieras que amenazan con drenar recursos de todos los deportes, excepto el fútbol americano y el baloncesto, e incluso de muchas universidades en su conjunto. Si bien se insta encarecidamente al Congreso a aprobar legislación de manera expedita, más retrasos no son una opción dada la magnitud de lo que está en juego y la agitación e inestabilidad que enfrentan actualmente las universidades en todo el país”.