La Corte Suprema escuchó los argumentos orales de dos casos clave para el futuro de los atletas transgénero en los deportes femeninos

Publicado por Joaquín Núñez 13 de enero, 2026

La Corte Suprema de Justicia escuchó los argumentos orales de dos casos que podrían marcar el futuro de los atletas transgénero en los deportes femeninos. Durante más de tres horas, los jueces examinaron si las prohibiciones estatales de Idaho y Virginia Occidental violan el Título IX y la Cláusula de Igual Protección de la Constitución Nacional. La Administración Trump está apoyando a los dos estados republicanos, incluso abogados del Departamento de Justicia participaron de los argumentos.

Los casos, Hecox v. Little y Virginia Occidental v. B.P.J., convocaron a cientos de manifestantes afuera del tribunal. Incluso llegaron algunos miembros del Congreso, como los senadores Steve Daines y Ed Markey. La secretaria de Educación, Linda McMahon, también estuvo presente.

Actualmente, 30 estados han sancionado leyes que impiden que los hombres biológicos que se identifiquen como mujeres participen en los deportes femeninos patrocinados por escuelas y universidades públicas. Por lo tanto, el fallo de la corte podría tener un impacto en todo el país.

¿Cómo llegaron los casos a la Corte Suprema?

Idaho y Virginia Occidental sancionaron sus respectivas leyes en 2020 y 2021, obligando a que los deportes escolares y universitarios se organicen exclusivamente en función del “sexo biológico”, definido como el sexo asignado al nacer.

La legislación de Idaho fue impugnada por una estudiante transgénero identificada en los tribunales como 'BPG', con el apoyo de la American Civil Liberties Union (ACLU), organización que también apoyó la demanda contra la ley de Virginia Occidental.

Ambas fueron inicialmente bloqueadas por supuestamente violar la Cláusula de Igual Protección de la Constitución y el Título IX.

Ambos casos llegaron a la Corte Suprema con los estados pidiendo que se revoquen los fallos de los tribunales inferiores que bloquearon sus leyes y se declare que tienen autoridad para definir categorías deportivas por sexo biológico, sin violar ni la Constitución ni el Título IX.

Las claves del caso

El caso gira en torno a si estas leyes, que restringen la participación deportiva según el sexo biológico, violan el Título IX al excluir a atletas transgénero de equipos femeninos, o si, por el contrario, se ajustan al propósito original de la ley de proteger la equidad en el deporte femenino.

Los activistas a favor de los demandantes argumentan que excluir a una persona trans de un equipo acorde a su identidad de género es discriminación basada en sexo, violando así el Título IX.

Por otro lado, los estados sostienen que el Título IX fue creado para proteger a mujeres y niñas biológicas, no para redefinir categorías deportivas según identidad de género. En 1972, cuando se aprobó el Título IX, la palabra "sexo" significaba sexo biológico, no identidad de género. El objetivo era corregir desventajas físicas y estructurales que impedían a las mujeres competir en igualdad de condiciones.

Día de argumentos orales

Los argumentos orales tuvieron lugar en la mañana del martes 13 de enero. El audio mostró una clara división ideológica entre los jueces más conservadores y los más progresistas. Por ejemplo, Samuel Alito, Clarence Thomas, Brett Kavanaugh, John Roberts y Amy Coney Barrett se mostraron más cercanos a la postura de los estados, mientras que Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson parecieron simpatizar más con los demandantes.

Neil Gorsuch, juez confirmado por Donald Trump en 2017, mostró sus dudas con ambos argumentos.

Kavanaugh, también confirmado por Trump pero en 2018, fue entrenador del equipo de baloncesto de su hija y mostró sus serias preocupaciones en permitir que los atletas transgénero participen en deportes femeninos: "Hay un daño ahí, y creo que no podemos ignorarlo".

"Hoy, mis abogados presentan un caso crucial ante la Corte Suprema que se opone a la agenda trans. Nuestra postura: los estados tienen la autoridad para prohibir que los hombres participen en deportes femeninos", expresó la fiscal general, Pam Bondi, en su cuenta de X.

El fallo pone en juega la interpretación del Título IX, que se creó en 1972 para prohibir cualquier discriminación basada en el sexo en las escuelas o programas que reciban dinero público.

"Ninguna persona en Estados Unidos podrá, por razón de sexo, ser excluida de la participación en, negársele los beneficios de, o ser objeto de discriminación en virtud de cualquier programa o actividad educativa que reciba asistencia financiera federal", se leía en el Título IX original redactado por el entonces senador Birch Bayh (D-IN).