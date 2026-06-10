El nuevo informe de los administradores fiduciarios advierte que el fondo de reserva del Seguro Social podría agotarse en menos de una década

El sitio web de la Administración del Seguro Social de los Estados Unidos NurPhoto via AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 10 de junio, 2026

El Seguro Social enfrenta un serio desafío financiero. Según el recién publicado Informe de los Administradores Fiduciarios de 2026, el fondo fiduciario para la vejez y sobrevivientes (OASI, por sus siglas en inglés) podría quedarse sin reservas acumuladas en el 2032, es decir, en poco más de seis años.

Según el documento, "se proyecta que las reservas del Fondo Fiduciario OASI se agoten en el cuarto trimestre de 2032, momento en el que se podrá pagar el 78 % de los beneficios previstos". Por otra parte, el informe señala que "se proyecta que las reservas del Fondo Fiduciario del Seguro de Incapacidad (DI) se mantengan positivas durante todo el período de proyección de 75 años".

Se prevé que los fondos fiduciarios dispongan de ingresos específicos para sufragar todas las prestaciones previstas y los gastos administrativos asociados hasta 2034, al igual que el año pasado, con un 83 % de las prestaciones pagaderas en ese momento.

Los costos del Seguro Social superan los ingresos desde 2021

Los administradores fiduciarios del Seguro Social anunciaron que las reservas combinadas de los Fondos Fiduciarios OASI y DI "disminuyeron en $160 mil millones durante 2025, quedando en $2,56 billones".

Durante 2025, se estima que 185 millones de personas tenían ingresos cubiertos por el Seguro Social y pagaban impuestos sobre la nómina.

El informe prevé que, a partir de 2026, los costes anuales del programa superarán de forma permanente a los ingresos anuales durante todo el periodo de proyección de 75 años. De hecho, "los costos totales del programa ya superan a los ingresos totales desde 2021, y los costos del Seguro Social han excedido sus ingresos no relacionados con intereses desde 2010".

Un posible ajuste del gasto obligatorio en prestaciones

En una entrevista concedida este lunes al programa Moon Griffon Show, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, advirtió que el problema radica en que más del 74 % del gasto federal está en "piloto automático", es decir, el gasto obligatorio en programas de prestaciones como Medicare, Medicaid y el Seguro Social. Según Johnson, estos programas tienen que ser "ajustados y arreglados".

Johnson agregó que su equipo tiene un plan para abordar esta situación el próximo año, ya que considera que es crítico actuar cuanto antes.

La Administración Trump protege el Seguro Social

Por su parte, Frank J. Bisignano, Comisionado del Seguro Social, declaró: "Bajo la Administración Trump, estamos comprometidos a proteger y fortalecer el Seguro Social. Este año hemos logrado mejoras históricas en la prestación de un servicio de primera clase para los más de 330 millones de estadounidenses a los que servimos. Estamos eliminando el despilfarro, el fraude y el abuso, y garantizando la integridad del programa".

"Para proteger la promesa del Seguro Social, es importante que los legisladores y la Administración del Seguro Social trabajen juntos para garantizar que los fondos fiduciarios sigan proporcionando estabilidad financiera ahora y para las generaciones futuras", añadió.