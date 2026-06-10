Colombia: la presidente de la Comisión de Acusaciones ordena suspender del cargo a Gustavo Petro hasta el 21 de junio

Publicado por Williams Perdomo 10 de junio, 2026

La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, Gloria Arizabaleta, ordenó la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro hasta el próximo 21 de junio, fecha prevista para la segunda vuelta presidencial. La medida cautelar fue adoptada en el marco de una investigación por presunta participación indebida en política durante el proceso electoral.

Según informó el diario colombiano El Tiempo, la decisión ha generado profundas dudas sobre su validez jurídica, debido a que las actuaciones de la Comisión de Acusación suelen requerir el trámite y aprobación de instancias colegiadas dentro de la propia comisión y, eventualmente, de la plenaria de la Cámara de Representantes. Integrantes del organismo señalaron al medio que medidas similares habían sido consideradas anteriormente y descartadas por cuestionamientos sobre su viabilidad legal.

La resolución establece que la suspensión provisional pretende evitar una eventual injerencia del mandatario en la campaña electoral en curso. En el documento se indica que la conducta investigada podría encuadrarse en las prohibiciones sobre intervención en política contempladas en el artículo 60 de la Ley 1952 de 2019, las cuales están tipificadas como faltas gravísimas.

El auto señala que, aunque la naturaleza definitiva de la conducta será determinada durante la investigación, la presunta infracción no puede considerarse leve debido a la jerarquía del funcionario investigado y a la trascendencia de los hechos en medio de una contienda electoral a pocos días de la segunda vuelta.

La Comisión de Acusación también precisó que la suspensión provisional implica la separación inmediata del cargo y que la medida permanecerá vigente hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 de la tarde, coincidiendo con el desarrollo de la segunda vuelta presidencial.

Antes de esta decisión, la comisión había abierto dos investigaciones disciplinarias contra Petro por presunta participación en política a través de publicaciones realizadas en sus redes sociales. Una de las indagaciones se originó por mensajes publicados entre el 6 y el 8 de junio en su cuenta de X.

En el documento de inicio de la investigación se señala que las publicaciones podrían constituir una intervención en política relacionada con las próximas elecciones presidenciales, por lo que la comisión consideró necesario iniciar una investigación disciplinaria de oficio.