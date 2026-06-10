Trump firma una ley que financia al ICE y a la Patrulla Fronteriza hasta el final de su mandato

El presidente Donald Trump firmó el miércoles una ley para financiar las principales agencias de control de la inmigración hasta el final de su mandato, después de que el Congreso aprobara el paquete mediante el proceso de reconciliación.

"Esta mañana, me complace enormemente firmar la Ley de Seguridad de Estados Unidos para financiar de forma inmediata y íntegra al Departamento de Seguridad Nacional hasta el final de mi mandato", dijo en la ceremonia de firma celebrada en el Despacho Oval.

La legislación se produjo tras un cierre sin precedentes del Departamento de Seguridad Nacional, orquestado por los demócratas en un intento por conseguir concesiones en materia de política de control de la inmigración. Finalmente, el cierre terminó cuando el Congreso aprobó un proyecto de ley para financiar el DHS que excluía los fondos destinados a la Patrulla Fronteriza y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los republicanos utilizaron entonces el proceso de reconciliación para aprobar la financiación de ambas agencias, eludiendo el umbral de 60 votos del Senado para el filibusterismo.





Ben Whedon es el corresponsal político jefe de Just the News. Síguelo en X.

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