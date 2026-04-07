NCAA: Michigan doblega a UConn y gana el título universitario por segunda vez en su historia
El prometedor Aday Mara se convierte en el primer español en levantar el trofeo. Elliott Cadeau, MVP del torneo.
El español Aday Mara hizo historia este lunes al convertirse en el primer jugador de su país en proclamarse campeón del torneo de la NCAA, tras la victoria 69-63 de los Michigan Wolverines sobre los Connecticut Huskies en la Final Four.
El centro de 2,21 metros tuvo una noche modesta desde las estadísticas con ocho puntos y cuatro rebotes, aunque supo influenciar el juego de otras maneras en 30 minutos en la duela.
Una temporada espectacular y campanas de NBA para Mara
En sus dos primeras temporadas con UCLA, Mara no cumplió con las expectativas y promedió por debajo de los siete puntos por partido. Sin embargo, su ascenso fue meteórico en la presente campaña, dejando una línea de 12,2 puntos, 6,8 rebotes y 2,5 asistencias por partido.
Los principales indicadores apuntan a una pronta selección en la próxima edición del draft de la NBA para el nacido en Zaragoza.
Elliott Cadeau, MVP del torneo
Elliot Cadeau con 19 puntos y Yaxel Lendeborg con 13 fueron otros de los nombres a destacar en una noche histórica para Michigan en el Lucas Oil Stadium (Indianápolis), que registró una asistencia de 70.720 aficionados. Cadeau, de 21 años y de origen sueco, fue nombrado al premio como el Mejor Jugador del Torneo.
Los Wolverines tuvieron una noche de muchos retos en la que perdieron la batalla por los rebotes 43-36 y apenas lograron conectar dos de 15 intentos desde la línea de tres. Michigan logró su primer título nacional desde la temporada 1989 y detiene a los Huskies de obtener su tercer título en los últimos cuatro años.