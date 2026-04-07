NCAA: Michigan doblega a UConn y gana el título universitario por segunda vez en su historia

Publicado por Israel Duro 7 de abril, 2026

El español Aday Mara hizo historia este lunes al convertirse en el primer jugador de su país en proclamarse campeón del torneo de la NCAA, tras la victoria 69-63 de los Michigan Wolverines sobre los Connecticut Huskies en la Final Four.

El centro de 2,21 metros tuvo una noche modesta desde las estadísticas con ocho puntos y cuatro rebotes, aunque supo influenciar el juego de otras maneras en 30 minutos en la duela.

Una temporada espectacular y campanas de NBA para Mara

En sus dos primeras temporadas con UCLA, Mara no cumplió con las expectativas y promedió por debajo de los siete puntos por partido. Sin embargo, su ascenso fue meteórico en la presente campaña, dejando una línea de 12,2 puntos, 6,8 rebotes y 2,5 asistencias por partido.

Los principales indicadores apuntan a una pronta selección en la próxima edición del draft de la NBA para el nacido en Zaragoza.

Elliott Cadeau, MVP del torneo

Elliot Cadeau con 19 puntos y Yaxel Lendeborg con 13 fueron otros de los nombres a destacar en una noche histórica para Michigan en el Lucas Oil Stadium (Indianápolis), que registró una asistencia de 70.720 aficionados. Cadeau, de 21 años y de origen sueco, fue nombrado al premio como el Mejor Jugador del Torneo.

Los Wolverines tuvieron una noche de muchos retos en la que perdieron la batalla por los rebotes 43-36 y apenas lograron conectar dos de 15 intentos desde la línea de tres. Michigan logró su primer título nacional desde la temporada 1989 y detiene a los Huskies de obtener su tercer título en los últimos cuatro años.