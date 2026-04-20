Publicado por Alejandro Baños 20 de abril, 2026

Desde que comenzó a entregarse allá por 1956 hasta el curso 2017-2018, el premio al MVP de la temporada regular de la NBA era un coto privado del baloncesto estadounidense. Durante todo ese periodo, únicamente tres foráneos consiguieron anteponerse a los nacionales: el nigeriano Hakeem Olajuwon, el canadiense Steve Nash -en dos ocasiones- y el alemán Dirk Nowitzki. Ahora, la historia ha cambiado radicalmente.

La NBA anunció los tres jugadores que optan al premio: el canadiense y actual poseedor del trono, Shai Gilgeous-Alexander; el serbio y tres veces designado MVP de la temporada regualr, Nikola Jokic; y el francés Victor Wembanyama, quien podría convertirse en el más joven de la historia en lograr este estatus.

De este modo, será la octava ocasión consecutiva en la que un jugador nacido fuera de las fronteras estadounidenses logre el galardón, dejando en evidencia una de las mayores crisis de identidad de la historia del talento local en la NBA.

¿Un problema que radica en el desarrollo de los jugadores?

No es que Estados Unidos haya dejado de producir estrellas. En otra época, jugadores como Jayson Tatum, Anthony Edwards, Jaylen Brown o Jalen Brunson -por poner algunos ejemplos- habrían sido designados como MVP de la temporada regular en alguna ocasión, teniendo en cuenta sus cifras y su trascendencia dentro de cada uno de sus roster. El problema radica en que, aquellos que han recibido formación fuera del país -principalmente, en Europa- aterrizan en la mejor liga de baloncesto del mundo con unos fundamentos diferentes a los que se enseñan en las academias y centros de entrenamiento locales.

Dejando al margen a Gilgeous-Alexander -quien se formó en la Universidad de Kentucky (NCAA)-, Jokic o Wembanyama -además de otras estrellas que imperan en la NBA como, por ejemplo, el esloveno Luka Doncic o el griego y dos veces nombrado MVP de la temporada regular, Giannis Antetokounmpo- recibieron un aprendizaje en sus academias europeas en el que se prioriza más el conocimiento táctico y grupal, aunque no se da la espalda al desempeño individual.

En Estados Unidos, es diferente. Porque en el desarrollo de alas futuras estrellas de la NBA entra en escena el sistema AAU o Amateur Athletic Union. Un método basado en entidades privadas que compiten en torneos durante la primavera y el verano. Los deportistas más talentosos se agrupan en equipos patrocinados por gigantes de la indumentaria deportiva y viajan por todo el país para jugar ante la mirada de reclutadores universitarios y ojeadores profesionales.

Con el sistema AAU, los formadores enfocan sus esfuerzos en que sus pupilos sean más fuertes físicamente y sean más individualistas en su juego. Es decir, su objetivo es que el jugador se centre en anotar puntos y en el highlight en vez de entrenar el apartado defensivo o el juego sin balón. Algo que parece estar penalizando.

Personalidades de renombre -como Kobe Bryant o Steve Kerr- han sido muy críticos con el sistema AAU.

Sin dudas con los tres nominados

Las estadísticas registradas por los tres aspirantes al MVP de la temporada regular de la NBA 2025-2026 no dejan dudas de que han sido los tres mejores jugadores de la primera fase del curso de la mejor liga de baloncesto del mundo.

Gilgeous-Alexander, vigente MVP de la temporada regular, ha llevado a los Oklahoma City Thunder a dominar la Conferencia Oeste, algo que ya hizo la temporada pasada. Líder indiscutible de la franquicia, el playmaker canadiense -conocido como SGA- ha anotado una media de 31,1 puntos por juego. No ha bajado del promedio de 30 puntos por juego en las últimas cuatro temporadas regulares. Tiene 27 años.

Por su parte, Jokic, de 31 años, aspira a conseguir su cuarto premio a MVP de la temporada regular y, así, igualar a LeBron James y a Wilt Chamberlain-. El serbio, apodado como Joker y jefe de los Denver Nuggets sobre el entarimado desde que llegó hace 11 años, ha vuelto a ratificar que es el mejor pívot del mundo al cosechar un triple-doble de media: 27,7 puntos, 12,9 rebotes y 10,7 asistencias por juego.

En el caso de Wembanyama, la entrada del francés en la mejor liga del mundo no ha podido ser más agresiva, en el buen sentido del término. A sus 22 años, Wemby, faro de los San Antonio Spurs, aspira a convertirse en el jugador más joven de la historia en recibir el premio de MVP de la temporada regular, destronando a Derrick Rose. Su promedio este curso -25 puntos y 11,5 rebotes por juego- son argumentos suficientes.