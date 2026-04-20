La secretaria de Trabajo, Lori Chávez-DeRemer, renuncia en medio de una investigación por mala conducta

Publicado por Joaquín Núñez 20 de abril, 2026

Lori Chávez-DeRemer, secretaria de Trabajo, renunció a su puesto. Su salida de la Administración Trump llegó mientras estaba siendo investigada internamente por mala conducta relacionada con una posible relación extramatrimonial con un miembro de su equipo de seguridad y acusaciones de malos tratos y beber alcohol en el trabajo.

Chávez-DeRemer es la tercera integrante del gabinete de Donald Trump en dejar su cargo, tras los despidos de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, y Pam Bondi, fiscal general. Noem fue reemplazada por Markwayne Mullin, mientras que el puesto de Bondi está ocupado de forma interina por Todd Blanche.

La renuncia de la secretaria de Trabajo fue informada por Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca. El funcionario no brindó muchos detalles sobre la naturaleza de su salida y le agradeció por su gestión de casi un año y dos meses.

"La secretaria de Trabajo, Lori Chávez-DeRemer, dejará el Gobierno para ocupar un cargo en el sector privado. Ha realizado una labor extraordinaria en su cargo, protegiendo a los trabajadores estadounidenses, promoviendo prácticas laborales justas y ayudando a los estadounidenses a adquirir nuevas competencias para mejorar sus vidas", expresó Cheung.

Cheung también señaló que Keith Sonderling ocupará el puesto de secretario de Trabajo hasta que el presidente Trump nomine a un sucesor.

En cuanto a la investigación en contra de Chávez-DeRemer, era liderada por el inspector general del Departamento de Trabajo. Se trata de un rol independiente encargado de detectar fraude, abuso de poder o mala administración dentro de las agencias federales. Además de la supuesta relación extramatrimonial, el foco de la investigación incluye mensajes inapropiados enviados por su marido y su padre a empleados, denuncias de ambiente laboral hostil y supuestas conductas impropias durante viajes oficiales.

Como resultado, varios de sus principales asesores y colaboradores fueron puestos en licencia o directamente renunciaron en los últimos meses. Además, al esposo de la exfuncionaria, Shawn DeRemer, se le había prohibido la entrada al Departamento de Trabajo.

Antes de servir en la Administración Trump, Chávez-DeRemer fue miembro de la Cámara de Representantes, donde representó al quinto distrito electoral de Oregón durante dos años. Fue electa en 2022 y perdió la reelección en 2024 frente a la demócrata Janelle Bynum. Además, fue alcaldesa de Happy Valley durante ocho años.

Su perfil de apertura hacia los sindicatos provocó que tres senadores republicanos votaran en contra de su nominación: Mitch McConnell (R-KY), Rand Paul (R-KY) y Ted Budd (R-NC).

Chávez-DeRemer tras su salida: "Vivimos en el mejor país del mundo"

Pocas horas tras conocerse la noticia, Chávez-DeRemer se expresó en las redes sociales, donde remarcó que durante su gestión intentó "tender puentes entre las empresas y los trabajadores".

"Creamos nuevas vías de acceso a empleos que permiten pagar la hipoteca, preparamos a los trabajadores para destacar en la era de la inteligencia artificial, tomamos medidas para reducir los costes de los medicamentos recetados, promovimos la seguridad de la jubilación y mucho más", escribió en su cuenta de X.

"Vivimos en el mejor país del mundo, y estoy increíblemente agradecida por haber tenido esta oportunidad de conocer a trabajadores de todo el país, escuchar sus historias y lograr victorias para ellos y sus familias", añadió.

Por último, le agradeció al presidente Trump por abrirle las puertas de su "histórico" segundo mandato en la Casa Blanca.