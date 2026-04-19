Baja la tensión: Vance agradece y elogia al Papa León XIV tras matizar sus declaraciones sobre Trump

Publicado por Luis Francisco Orozco 18 de abril, 2026

El vicepresidente JD Vance ofreció este sábado palabras de agradecimiento al Papa León XIV por las recientes declaraciones que el pontífice emitió en horas de la mañana, en las que aseguró que algunas de las cosas que dijo en relación al presidente Donald Trump en la última semana fueron malinterpretadas, reduciendo de esta forma las tensiones entre la Casa Blanca y la Iglesia Católica. En una publicación en su cuenta de X, Vance aseguró que mantiene al papa en sus oraciones y enfatizó la compleja relación entre el liderazgo moral y la gobernanza política.

“Estoy agradecido con el Papa León por decir esto. Si bien la narrativa mediática constantemente exagera los conflictos —y sí, desacuerdos reales han ocurrido y ocurrirán— la realidad suele ser mucho más compleja. El Papa León predica el evangelio, como debe hacerlo, y eso inevitablemente significa que ofrece sus opiniones sobre los temas morales del momento. El presidente —y toda la administración— trabajan para aplicar esos principios morales en un mundo complicado. Él estará en nuestras oraciones, y espero que nosotros estemos en las suyas”, escribió el vicepresidente.

Toma y daca entre Trump y el Papa León

Horas antes de dicha publicación, el papa declaró durante una rueda de prensa a bordo de un vuelo hacia Angola que el comentario que hizo previamente en Camerún, en el que afirmó que el mundo estaba siendo “devastado por un puñado de tiranos”, no estaba de ninguna manera dirigido al presidente estadounidense. “Tal como ocurrió, se interpretó como si yo estuviera tratando de debatir con el presidente, lo cual no es en absoluto mi intención. Mucho de lo que se ha escrito desde entonces ha sido más bien comentarios sobre comentarios, intentando interpretar lo que se ha dicho”, señaló el líder católico, quien subrayó que su enfoque sigue siendo promover el mensaje del Evangelio de paz, reconciliación y diálogo.

Su comentario en Camerún tuvo lugar poco después de la advertencia de Trump del 7 de abril, en la que publicó uno de sus mensajes más polémicos al asegurar que “toda una civilización morirá esta noche” si el régimen iraní no cumplía con las exigencias de reabrir el Estrecho de Ormuz. El Papa León XIV calificó dichas declaraciones como “verdaderamente inaceptable”.

En respuesta a estas palabras del pontífice, el mandatario republicano afirmó días después que “no es un gran fan del Papa León”, e incluso lo acusó públicamente de “jugar con un país [Irán] que quiere un arma nuclear”.