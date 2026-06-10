Revés para Johnson: 20 republicanos cruzan el pasillo para sacar adelante un proyecto de ley prosindical con los demócratas

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 10 de junio, 2026

Veinte congresistas republicanos se rebelaron este martes contra el presidente de la Cámara, Mike Johnson, y votaron junto a los demócratas para aprobar un proyecto de ley que facilita la formación de sindicatos, en un episodio que dejó al descubierto una nueva grieta dentro del Partido Republicano en la Cámara Baja.

La Faster Labor Contracts Act (Ley de Contratos Laborales más Rápidos) fue aprobada por 230 votos contra 193. La normativa busca reducir el tiempo que transcurre entre la votación con la que los trabajadores deciden sindicalizarse y la firma de su primer contrato colectivo, un proceso que hoy puede tardar, en promedio, unos 465 días, según un estudio de Bloomberg Law de 2021.

El proyecto llegó al pleno por una vía poco habitual. De acuerdo con POLITICO, los demócratas recurrieron a una "discharge petition", un mecanismo procesal que permite forzar una votación sin pasar por el liderazgo de la Cámara, siempre que se reúnan 218 firmas. Impulsada por el representante demócrata Donald Norcross, de Nueva Jersey, la maniobra consiguió el respaldo de un grupo de republicanos dispuestos a desmarcarse de su partido, entre los que se destacan Don Bacon (R-NB), Brian Fitzpatrick (R-Penn.) y Nick LaLota (R-NY).

"Va a pasar", se limitó a decir Fitzpatrick antes de la votación, al ser consultado por los intentos de Johnson de presionar a los suyos para que la rechazaran.

La cúpula republicana intentó dar batalla. El presidente del Comité de Educación y Fuerza Laboral, Tim Walberg (republicano de Míchigan), advirtió en el pleno que la medida "amenazaría empleos, frenaría el crecimiento y, en algunos casos, cerraría negocios por completo". Bajo la nueva norma, si patronos y trabajadores no alcanzan un acuerdo en 90 días, el caso pasaría a mediación federal y, de fracasar, a un panel de arbitraje facultado para imponer los términos del contrato.

El resultado es el más reciente de una serie de proyectos laborales en los que un bloque de republicanos prosindicales ha desafiado a su liderazgo en los últimos meses. La iniciativa, sin embargo, enfrenta un panorama más complejo en el Senado, de mayoría republicana, donde cuenta con el respaldo de figuras como el senador Josh Hawley (R-Mo.), uno de los promotores de un proyecto gemelo.