Kash Patel presenta una demanda por difamación de $250 millones contra 'The Atlantic'

Publicado por Carlos Dominguez 20 de abril, 2026

El director del FBI, Kash Patel, presentó este lunes una demanda por difamación contra la revista The Atlantic y su periodista Sarah Fitzpatrick, exigiendo $250 millones en daños y perjuicios.

La querella, interpuesta en una corte federal del Distrito de Columbia, califica el artículo publicado el viernes por la revista como un "ataque malicioso y difamatorio" lleno de acusaciones "falsas y fabricadas" con el objetivo de destruir la reputación de Patel y forzar su salida del cargo.

Según la demanda, el reportaje de The Atlantic afirmaba que el director del FBI estaría en riesgo de perder su puesto debido a supuestos "episodios de consumo excesivo de alcohol" y "ausencias inexplicables". Patel rechaza categóricamente estas afirmaciones.

"Los demandados son libres de criticar el liderazgo del FBI", señala la querella, "pero cruzaron la línea legal al publicar un artículo repleto de alegaciones falsas y obviamente inventadas diseñadas para destruir la reputación del director Patel y expulsarlo de su cargo".

El eje de la demanda: fuentes anónimas y advertencias previas

La querella critica el uso exclusivo de fuentes anónimas por parte de la periodista. "Fitzpatrick no consiguió que ni una sola persona defendiera estas acusaciones escandalosas de forma abierta. En cambio, dependió completamente de fuentes anónimas que sabía que eran altamente partidistas y con intereses personales en atacarlo", afirma el documento.

Además, los abogados de Patel aseguran que la revista fue advertida horas antes de la publicación de que las acusaciones centrales eran "categóricamente falsas", lo que según la demanda demostraría que actuaron con "malicia real".

The Atlantic respondió rápidamente al anuncio de la querella. En un comunicado emitido este lunes, la revista defendió su trabajo: "Mantenemos nuestro reportaje sobre Kash Patel y defenderemos con firmeza a The Atlantic y a nuestros periodistas contra esta demanda sin fundamento".