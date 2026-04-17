La Administración Trump investiga una serie de muertes y desapariciones de científicos dedicados a temas espaciales

Publicado por Joaquín Núñez 17 de abril, 2026

La Administración Trump está investigando una posible relación entre los fallecimientos y desapariciones de un grupo de científicos estadounidenses en los últimos tres años. Así lo anunció la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en su cuenta de X. La funcionaria mencionó la existencia de "casos preocupantes" y afirmó que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) se encuentra revisando todos los casos para identificar "cualquier posible punto en común que pueda existir".

Los casos empezaron en 2023 con el fallecimiento de Michael David Hicks, un físico del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA especializado en cometas y asteroides. Según la cadena NewsNation, todavía se desconocen las causas de su muerte.

Además, el citado medio menciona "el asesinato a tiros del astrofísico del Instituto Tecnológico de California, Carl Grillmair; la desaparición del general retirado de la Fuerza Aérea William Neil McCasland en Nuevo México; y la del investigador de Novartis Jason Thomas, cuyo cadáver fue recuperado de un lago de Massachusetts aproximadamente tres meses después de su desaparición". Otros casos tienen que ver con desapariciones poco claras, por ejemplo en una ruta de senderismo.

Las especulaciones sobre la naturaleza de los casos han explotado en las redes sociales, teniendo en cuenta el trabajo de algunos científicos con investigaciones sobre el espacio, ovnis y temas relacionados.

El jueves, Donald Trump fue consultado al respecto y respondió lo siguiente: “Acabo de salir de una reunión sobre ese tema”, añadiendo que se trata de "asuntos bastante serios".

En este contexto, Leavitt confirmó el viernes que la Casa Blanca se encuentra activamente estudiando los casos: "A la luz de las recientes y legítimas preguntas sobre estos casos preocupantes, y del compromiso del presidente Trump con la verdad, la Casa Blanca está trabajando activamente con todas las agencias pertinentes y el FBI para revisar de forma integral todos los casos en conjunto e identificar cualquier posible punto en común que pueda existir".

"No se dejará piedra sin remover en este esfuerzo, y la Casa Blanca proporcionará información actualizada cuando la tengamos", añadió.