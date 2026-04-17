“Tenemos que ganar las midterms”: Trump visita Las Vegas en un viaje de último minuto para celebrar la eliminación del impuesto a las propinas

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 17 de abril, 2026

El presidente Donald Trump pasó por Las Vegas en un viaje organizado al último momento para celebrar uno de sus logros más populares en el estado: la eliminación del impuesto federal sobre las propinas.

El evento, realizado en el AC Hotel Las Vegas Symphony Park, reunió a unos 250 asistentes y contó con la presencia del secretario del Tesoro Scott Bessent, quien dijo días atrás que la medida benefició hasta seis millones de trabajadores que reclamaron sus deducciones impositivas relacionadas a las propinas.

"Gracias a nuestros recortes de impuestos, esta semana, miles de meseros, meseras, croupiers de casino, bartenders, botones, barberos, caddies — ah, me encantan esos caddies, son muy buenos si tienes el caddy correcto — y valet de Nevada recibieron los mayores reembolsos de impuestos de toda su vida", dijo Trump durante la alocución. "Y solo quiero decir: 'De nada'”.

El presidente aprovechó la ocasión para vincular el futuro de sus políticas fiscales a las elecciones de mitad de período de noviembre. "Tenemos que ganar las midterms", dijo. "Si no lo hacemos, estas políticas nos las van a quitar”.

Según el Tesoro, la medida, que fue incluida en la megaley republicana de impuestos aprobada el año pasado, permite a los trabajadores deducir hasta 25,000 dólares en propinas, incluyendo fichas de casino. La política se volvió tan popular que, incluso, los demócratas ahora están planteando extenderla y volverla más completa, recordando que la medida expira en 2028. La eliminación de los impuestos a las propinas provino de Trump en un mitin de 2024 justamente en Las Vegas.

Nevada, un ‘swing state’ clave

Así como Michigan, Wisconsin, Pensilvania o Carolina del Norte, Nevada es uno de los estados más indecisos del país y, a pesar del optimismo de Trump, según medios locales la realidad económica es más compleja en el terreno.

De acuerdo con The Nevada Independent, Las Vegas, principal ciudad de Nevada, registró una caída del 11% en visitantes el año pasado, con el turismo canadiense cayendo notoriamente en rechazo a la política arancelaria de la Administración Trump. Los precios de la gasolina, además, ya superan los 5 dólares por galón con el contexto de la guerra contra Irán en Medio Oriente.

Mientras los ciudadanos locales se ven afectados, Trump intentó restar importancia a las dificultades económicas de los últimos meses atribuyéndolas a la guerra con Irán, que se acerca a los dos meses.

"Nuestra economía está en auge", dijo, argumentando que el conflicto bélico opaca las buenas decisiones de su Administración. "Durante lo que resta de 2026, van a ver un gran repunte (…) Los números son realmente tremendos, y por eso estoy aquí. Si fueran malos, no estaría aquí hoy. Estaría en casa viendo televisión”.