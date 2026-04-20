Los 100 días de Mamdani: postureo socialista y promesas incumplidas en la Nueva York que se desmorona

Publicado por Carlos Dominguez 20 de abril, 2026

El alcalde de Nueva York Zohran Mamdani, autoproclamado socialista democrático, celebró sus primeros 100 días en el Knockdown Center de Queens, donde presentó un "museo de los 100 días" con objetos como una bolsa y un vaso falsos de Taco Bell, un trozo de asfalto por los baches reparados y un podio en miniatura; un evento que algunos críticos describieron como "incómodo" y "ridículo", y que muchos interpretaron como un balance poco serio de su gestión.

Mamdani, elegido el pasado noviembre con el 50,78 % de los votos tras derrotar al exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo y al fundador de los Guardian Angels, Curtis Sliwa, llegó a City Hall prometiendo transformar la ciudad en un modelo de "socialismo que funciona".

En su discurso en el Knockdown Center, el alcalde presumió de haber tapado más de 102.000 baches, expandido el cuidado infantil universal con una inversión de $1.200 millones junto a la gobernadora Kathy Hochul, devuelto $9,3 millones a trabajadores y consumidores, y avanzado en planes para abrir tiendas de comestibles municipales en cada distrito. También destacó un supuesto récord de bajada en homicidios y el decomiso de más de 1.000 armas.

Pero detrás de las fotos sonrientes y el hashtag #100Days, la realidad pinta un panorama muy diferente. Según diversos reportes, Mamdani, quien se juramentó con una mano sobre el Corán el 1 de enero, ya ha incumplido varias promesas clave de su campaña.

Del "solo a los ricos" a medidas que afectan a la clase media

Apenas transcurridos sus primeros 100 días en el cargo, el alcalde ya ha impulsado un paquete de nuevos impuestos que, en conjunto, sumarían al menos $23.000 millones en recaudación adicional, según un informe del New York Post (NYP). Esto ocurre a pesar de que durante su campaña prometió que solo subiría impuestos a los "más ricos" y a las grandes corporaciones, sin afectar a la clase media y trabajadora de Nueva York.

Mamdani ha propuesto un aumento del 2% en el impuesto a la renta para neoyorquinos que ganan $1 millón o más al año, junto con alzas en el impuesto corporativo (hasta 10,8% para el sector financiero y 10,62% para otras empresas), que generarían unos $4.500 millones anuales. Sin embargo, la gobernadora Kathy Hochul ha dejado claro que este año no respalda aumentar la carga fiscal sobre los más ricos, en gran medida porque teme que eso los lleve a abandonar el estado.

En consecuencia, Mamdani presentó a mediados de febrero su propuesta presupuestaria de $127.000 millones con un ultimátum contundente para Hochul: gravar a los ricos o subirá los impuestos a la propiedad un 9,5 %.

La amenaza del aumento generalizado al impuesto a la propiedad generó un fuerte rechazo, incluso entre aliados demócratas del Consejo Municipal, lo que obligó alcalde a retroceder discretamente.

La presidente del Concejo Municipal, Julie Menin, calificó la propuesta como "un paso en falso" e "inaceptable", afirmando que "no podemos subir los impuestos a la propiedad un 9,5 % sobre las espaldas de los pequeños propietarios, dueños de pequeños negocios y comunidades afroamericanas y latinas de la ciudad".

Estas iniciativas se presentaron en el contexto de un déficit presupuestario que inicialmente se estimó en $12.000 millones y luego se revisó a $5.400 millones.

"Es un líder muy inteligente que parece sentirse cómodo en el cargo, pero que ha cometido una serie de errores de principiante derivados de la inexperiencia —como amenazar con un improbable aumento del impuesto a la propiedad y atacar innecesariamente a una presidenta del concejo a la que necesitará", dijo Andrew Kirtzman, socio fundador y director ejecutivo de KSX Communications, una firma de relaciones públicas.

Mamdani defendió su enfoque diciendo: "No quiero subir los impuestos a la propiedad. Cuando enfrentamos esta crisis, la pregunta es quién debe pagar estos impuestos. Creo que deben ser los neoyorquinos más ricos y las corporaciones más rentables".

El aumento de los impuestos a la propiedad, que probablemente está condenado al fracaso, no es el único gravamen que Mamdani ha planteado y que afectaría a la clase media.

Según el NYP, una lista de posibles subidas de impuestos que los colaboradores del alcalde en City Hall distribuyeron en Albany mostraba que quiere busca reducir de forma drástica el umbral de exención del impuesto sobre sucesiones, bajándolo del límite actual de $7 millones a apenas $750.000.

Además, la propuesta elevaría la tasa máxima del 16 % al 50 %.

Promesas socialistas que se desinflan: el rápido ajuste de sus planes estrella

Una de las ideas que más eco tuvo en campaña fue la apertura de tiendas de comestibles municipales en los cinco distritos, donde la ciudad cubriría el alquiler e impuestos para vender alimentos a precios mayoristas. Hasta ahora, ninguna ha abierto. En su lugar, el NYP reportó que la Administración destinó $70 millones a la Corporación de Desarrollo Económico solo para estudiar ubicaciones y planificar el proyecto.

Su propuesta para una tienda en East Harlem, que ya es propiedad de la ciudad y cuya apertura está prevista para el próximo año, consumiría casi la mitad de los $70 millones que había destinado al programa de cinco tiendas apenas en febrero, según informó The New York Times.

En materia de seguridad, Mamdani había prometido crear un Departamento de Seguridad Comunitaria con un presupuesto de $1.100 millones, en el que trabajadores sociales atenderían llamadas no violentas del 911 en lugar de la policía. Lo que se implementó fue una versión mucho más modesta: una oficina con solo dos empleados y un presupuesto aproximado de $260 millones.

Otras promesas también sufrieron ajustes significativos. El alcalde había jurado desmantelar el Strategic Response Group de la Policía de Nueva York (NYPD), la unidad especializada en protestas, pero la unidad sigue operativa.

Además, Mamdani prometió eliminar la base de datos de pandillas de la NYPD por considerarla una herramienta de perfil racial, pero ha suavizado su postura y se ha limitado a mencionar "críticas" mientras la policía continúa usándola. En vivienda, su sitio de campaña prometía retirar las demandas contra la expansión del programa de vales CityFHEPS, pero su Administración presentó una apelación para mantener una de ellas activa.

En cuanto a los campamentos de personas sin hogar, criticó fuertemente la política de su antecesor Eric Adams de desmantelarlos, pero tras las tormentas invernales que causaron decenas de muertes, ordenó que los equipos regresen durante siete días consecutivos para intentar reubicar a las personas antes de intervenir.