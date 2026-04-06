El director de JPMorgan Chase advierte sobre el éxodo empresarial en Nueva York por las políticas de altos impuestos del socialista Mamdani

Publicado por Williams Perdomo 6 de abril, 2026

El director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, advirtió este lunes sobre el éxodo que se está generando en Nueva York debido a los impuestos exorbitantes y la burocracia impulsadas por el alcalde socialista de la ciudad, Zohran Mamdani.

La advertencia del empresario se dio en su carta anual a los accionistas. En el mensaje, el oriundo de Queens, explicó que la Gran Manzana se enfrenta a una dura competencia de otros centros financieros tanto en Estados Unidos como en el extranjero.

"Si bien la ciudad de Nueva York tiene mucho que ofrecer, especialmente para las empresas financieras (gracias al extraordinario talento local), también tiene los impuestos corporativos municipales y estatales más altos, así como los impuestos sobre la renta individual y estatales más elevados", dijo Dimon.

En ese sentido, señaló que "a menudo se convierte esto en una cuestión moral o de lealtad, pero no lo es. Las empresas necesitan mantenerse competitivas en este mundo tan exigente y dinámico. Y, por su naturaleza, los impuestos más altos implican una menor rentabilidad del capital y una menor competitividad".

De acuerdo con The New York Post, Mamdani ha impulsado el aumento del tipo impositivo corporativo de Nueva York del 7,25% al 11,5% y la imposición de un aumento del 2% en el impuesto sobre la renta personal a cualquiera que gane más de un millón de dólares al año.

El demócrata basó su campaña en la promesa de "gravar a los ricos". En ese sentido, Dimon indicó que "las empresas necesitan mantenerse competitivas en este mundo tan exigente y dinámico.