Trump asegura que Irán aceptó desmantelar su programa nuclear, aunque Teherán lo niega

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 17 de abril, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán ha aceptado condiciones clave en las negociaciones nucleares, incluyendo la eliminación de su uranio enriquecido, en lo que describió como un avance significativo hacia un posible acuerdo.

En una entrevista telefónica con CBS News, Trump aseguró que ambas partes están cerca de concretar un entendimiento que evitaría una escalada militar.

“Han aceptado todo. Vamos a trabajar con ellos para retirar el uranio enriquecido”, afirmó el mandatario.

“No habrá tropas. Iremos con ellos, lo recogeremos juntos y luego lo llevaremos a Estados Unidos. No hay necesidad de conflicto cuando hay un acuerdo”, añadió.

Irán contradice la versión de Washington

Horas después de las declaraciones de Trump, un portavoz del Ministerio de Exteriores del régimen iraní rechazó categóricamente esa posibilidad, dejando en evidencia las tensiones que aún persisten en las negociaciones.

“El uranio enriquecido es tan sagrado para nosotros como el territorio iraní y no será transferido bajo ninguna circunstancia”, indicó el funcionario. “La transferencia de uranio a Estados Unidos nunca ha sido una opción”, agregó.

La contradicción pública subraya la fragilidad del proceso diplomático, pese al optimismo expresado desde la Casa Blanca.

Fin del respaldo a grupos terroristas

Trump también sostuvo que Teherán habría aceptado cesar su apoyo a organizaciones consideradas terroristas por Estados Unidos, como Hezbolá y Hamás, un punto central en la política exterior de Washington en Medio Oriente.

De confirmarse, este compromiso representaría un cambio significativo en la estrategia regional de Irán, que durante años ha respaldado a estos grupos como parte de su influencia geopolítica.

El presidente fue enfático en descartar cualquier concesión financiera a cambio del acuerdo, rechazando reportes que sugerían la liberación de miles de millones de dólares en activos iraníes congelados.

“No estamos pagando ni un centavo”, aseguró Trump, y dijo que Estados Unidos mantendrá la presión hasta que el acuerdo esté completamente cerrado. Además, indicó que las negociaciones continuarán este fin de semana.