Mamdani afirmó que un mes no alcanza y sugirió extender las celebraciones del Orgullo

Publicado por Joaquín Núñez 1 de junio, 2026

Zohran Mamdani sugirió la posibilidad de extender la celebración por el Mes del Orgullo. El alcalde de la Ciudad de Nueva York se expresó al respecto en una publicación en sus redes sociales, donde afirmó que se necesitaría "mucho más" de un mes para "rendir homenaje a las contribuciones de los neoyorquinos queer y transgénero".

"Se necesitaría mucho más de un mes para rendir homenaje a las contribuciones de los neoyorquinos queer y transgénero. Desde el Cercle Hermaphroditos de 1895, el primer grupo de defensa de las personas trans de Estados Unidos, pasando por los bailes de drag queens del Renacimiento de Harlem, los Disturbios de Stonewall, los Lesbian Herstory Archives, hasta ACT UP!, fundado en 1987 mientras las personas queer luchaban por sus vidas y la Administración Reagan miraba para otro lado, la historia de la ciudad de Nueva York ha estado marcada desde hace mucho tiempo por los neoyorquinos queer y trans", escribió el alcalde de la Ciudad de Nueva York en su cuenta de X.

"A todos nuestros vecinos queer y trans: se merecen una ciudad en la que puedan permitirse vivir con seguridad, abiertamente y con alegría", añadió.

Las declaraciones se producen mientras el alcalde progresista impulsa distintas iniciativas vinculadas a la comunidad LGBTQ+. Entre ellas se encuentra la creación de la Oficina de Asuntos LGBTQIA+ de la ciudad y una nueva campaña pública denominada 'Trans Rights Are Human Rights'.