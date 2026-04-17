Trump rechaza la oferta de la OTAN para ayudar en el Estrecho de Ormuz: "¡Fueron inútiles cuando se les necesitó; un tigre de papel!"

El presidente Trump en la Cumbre de la OTAN, La Haya AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 17 de abril, 2026

El presidente Trump aseguró el viernes que había rechazado una propuesta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para colaborar en la seguridad del Estrecho de Ormuz, tras el anuncio del régimen iraní de que la vía marítima había sido reabierta, y señaló a la alianza que se mantuviera al margen.

"Ahora que la situación en el Estrecho de Ormuz ha concluido, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. Les dije que se mantuvieran al margen, a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo", afirmó el presidente en Truth Social.

"¡Fueron inútiles cuando se les necesitó; un tigre de papel!", agregó.

En una serie de mensajes separados, el presidente aseguró: "¡Irán, con la ayuda de EEUU, ha retirado, o está retirando, todas las minas marinas!" y añadió que el régimen iraní "ha aceptado no volver a cerrar nunca más el Estrecho de Ormuz".

"Ya no se utilizará como un arma contra el mundo", aseguró.

Trump detalla las condiciones del acuerdo y agradece apoyos regionales

Asimismo, el presidente Trump afirmó en otro mensaje que "Estados Unidos obtendrá todo el ‘polvo’ nuclear creado por nuestros grandes bombarderos B2", subrayando además que "no habrá intercambio de dinero de ninguna manera, forma o modalidad".

El presidente también señaló que el acuerdo "no está sujeto a lo que ocurra en el Líbano", aunque indicó que EEUU trabajará por separado con ese país para abordar la situación con Hezbolá. Finalmente, aseguró que Israel dejará de bombardear el Líbano, ya que está "prohibido" de hacerlo por Estados Unidos, cerrando con un enérgico "¡ya es suficiente!".

Trump agradeció a "Pakistán y a su gran primer ministro y mariscal de campo" por la colaboración brindada en las negociaciones, y extendió su reconocimiento a "Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar por su gran valentía y ayuda" durante la crisis regional por el conflicto en Oriente Medio.