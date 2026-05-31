Las protestas contra el ICE en Nueva Jersey se vuelven en contra los demócratas y la escalada de violencia obliga al toque de queda

Publicado por John Solomon 31 de mayo, 2026

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, que antes abrazó a los manifestantes frente a un centro federal de detención de inmigrantes en Newark, reconoció a primera hora del domingo que algunos habían protagonizado "acciones peligrosas" contra la policía local, mientras la escalada de violencia obligaba al alcalde de la ciudad a imponer un toque de queda de emergencia.

Los manifestantes se volvieron cada vez más agresivos el sábado por la noche al lanzar proyectiles, robar barreras de seguridad y prender fuego frente a las instalaciones del ICE en Delaney Hall. El alcalde Ros J. Baraka admitió que algunos fueron detenidos en posesión de armas, lo que obligó a imponer el toque de queda.

La escalada de violencia puso en una situación embarazosa a demócratas como Sherrill, que había apoyado las protestas apenas 24 horas antes y había pedido al ICE que se retirara y dejara que la policía de Nueva Jersey se ocupara de las multitudes, sólo para ver cómo sus propios agentes eran agredidos y se provocaban incendios en las calles.

Poco después de la medianoche del domingo, Sherrill emitió un comunicado en el que reconocía la gravedad de la violencia y afirmaba que había "puesto en peligro a manifestantes pacíficos y a las fuerzas del orden".

"No sé por qué estos individuos atacaron o lo que querían lograr, pero me niego a dejar que estas acciones peligrosas distraigan la dedicación de Nueva Jersey para garantizar la seguridad pública, mantener a la gente a salvo del ICE, y que las personas detenidas dentro de Delaney Hall sean tratadas con dignidad", agregó el gobernador.

Baraka decretó un toque de queda que cubre un radio de media milla alrededor de las instalaciones del ICE en su ciudad, prohibiendo la presencia de civiles en la zona desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana hasta nuevo aviso.

"Múltiples individuos ya han sido detenidos y encontrados en posesión de armas, lo que subraya la gravedad de la amenaza", declaró.

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