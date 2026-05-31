Trump afirma que Irán acordó no tener armas nucleares

Publicado por Williams Perdomo 31 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump afirmó haber obtenido garantías de Irán de que no desarrollaría armas nucleares, al tiempo que surgían informes de que había enviado una propuesta de paz más dura a Teherán.

Cualquier modificación a la propuesta podría prolongar aún más el acuerdo para poner fin formalmente a la guerra en Oriente Medio y abrir la ruta marítima del Estrecho de Ormuz, tras semanas de esfuerzos para lograr un acuerdo a pesar de la retórica polémica y los ocasionales rebrotes de conflictos armados.

Los medios de comunicación The New York Times y Axios informaron el sábado que Trump había enviado a Irán un nuevo marco de actuación con términos "más duros", aunque no quedó claro de inmediato qué implicaba eso.

Trump ha declarado que entre sus prioridades para cualquier acuerdo se encuentran impedir que Irán desarrolle armas nucleares y reabrir el estrecho de Ormuz, que se encuentra bloqueado.

"La única garantía que necesito es que no habrá armas nucleares. Han accedido a ello, y fue muy interesante", le dijo a su nuera Lara Trump en una entrevista que se emitió en su programa de Fox News el sábado por la noche.

Pero Teherán ya había puesto en duda las afirmaciones de Trump y las partes parecían estar muy distanciadas en cuanto a sus prioridades clave.

Después de que Trump y funcionarios estadounidenses dijeran anteriormente que estaban a punto de llegar a un acuerdo, él adoptó un tono menos urgente e insinuó una nueva acción militar en la entrevista con Fox.

"No tengo prisa"

"No tengo prisa", dijo. "Creo que poco a poco vamos consiguiendo lo que queremos, y si no lo conseguimos, acabaremos de otra manera".

Eso se hizo eco de los comentarios del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien dijo en una cumbre de defensa en Asia el sábado que Washington era "más que capaz" de reiniciar la guerra si fuera necesario.

Aunque los ataques diarios en todo Irán y el Golfo cesaron desde que Teherán y Washington alcanzaron un alto el fuego temporal en abril, seguido de conversaciones históricas organizadas por Pakistán, los estallidos de conflicto armado han continuado.