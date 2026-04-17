Trump asegura que un acuerdo con Irán está "muy cerca"

Publicado por Williams Perdomo 17 de abril, 2026

El presidente Donald Trump dio a entender el viernes que el acuerdo de paz con Irán estaba prácticamente cerrado, En una declaración a la AFP, el republicano aseguró que no quedaban "puntos de desacuerdo" entre Washington y Teherán.

Las declaraciones de Trump se produjeron tras una serie de publicaciones en redes sociales en las que elogiaba la promesa de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz y los avances logrados para poner fin al programa nuclear iraní.

"Estamos muy cerca. Parece que va a ser muy bueno para todos. Y estamos muy cerca de llegar a un acuerdo", dijo Trump en una breve entrevista telefónica con AFP desde Las Vegas.

"El estrecho va a estar abierto, de hecho ya lo está. Y las cosas van muy bien."

Irán había anunciado previamente que abriría el estrecho de Ormuz, una ruta marítima crucial cuyo cierre provocó un fuerte aumento en los precios mundiales del petróleo, mientras durara un alto el fuego en Oriente Medio.

En su sitio web Truth Social, Trump dijo "¡GRACIAS!" a Irán, al tiempo que insistía en que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes se mantendría "en pleno vigor" hasta que se completara un acuerdo de paz.

"Irán ha accedido a no volver a cerrar el estrecho de Ormuz. Ya no se utilizará como arma contra el mundo", dijo Trump en una de las aproximadamente doce publicaciones que hizo el viernes por la mañana.

Tras destacar nuevos avances hacia un acuerdo, Trump también afirmó que Irán estaba retirando las minas marinas del estrecho con ayuda estadounidense.