El Departamento de Energía elimina reembolsos federales para quienes cambien electrodomésticos de gas por modelos eléctricos

Publicado por Luis Francisco Orozco 1 de junio, 2026

La Administración del presidente Donald Trump tomó este viernes diferentes medidas para restringir un programa federal de reembolsos que anteriormente ayudaba a los propietarios de viviendas a compensar el costo de reemplazar electrodomésticos domésticos alimentados por gas por alternativas eléctricas, luego de que el Departamento de Energía publicara nuevas directrices que reinterpretan una iniciativa de reembolsos establecida bajo la Ley de Reducción de la Inflación de 2022. El Departamento de Energía presentó el cambio de política bajo una sección titulada “promoviendo la asequibilidad”, argumentando que el enfoque actualizado garantizará mejores ahorros a largo plazo para los propietarios.

Bajo las reglas revisadas, los propietarios ya no podrán acceder a reembolsos al reemplazar electrodomésticos de gas por modelos eléctricos, y se elimina formalmente lo que los funcionarios describen como incentivos para el “cambio de combustible”. En su lugar, la elegibilidad para los reembolsos quedará limitada a los consumidores que sustituyan electrodomésticos eléctricos existentes por versiones eléctricas más nuevas y eficientes.

La decisión representó otro paso de la administración Trump para desmantelar varas de las iniciativas climáticas implementadas durante la presidencia del expresidente demócrata Joe Biden. Como parte de su estrategia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la administración Biden promovió la transición de productos impulsados por combustibles fósiles —como vehículos a gasolina, estufas y otros electrodomésticos— hacia alternativas eléctricas, despertando numerosas críticas de diferentes sectores que argumentaron que dichas medidas podrían terminar siendo perjudiciales para la economía del país. Las directrices revisadas podrían afectar aproximadamente 8.800 millones de dólares en fondos federales que el Congreso asignó a través de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 para dos programas independientes de reembolsos destinados a la energía residencial.

En un comunicado, el portavoz del Departamento de Energía, Ben Dietderich, afirmó que los cambios eran “revisiones de sentido común” que “promoverán la asequibilidad, garantizarán una buena administración de los dólares de los contribuyentes y permitirán a los beneficiarios adaptar sus programas a los contextos locales y a las necesidades de los residentes”.

Sin embargo, grupos ambientalistas y defensores de la energía limpia criticaron la decisión, argumentando que podría aumentar los costos para las familias y desalentar la adopción de tecnologías más limpias. “Estos cambios atraparán a las familias con facturas de energía más altas y las obligarán a vivir con equipos contaminantes”, dijo Srinidhi Sampath Kumar, directora de la campaña Clean Heat del Sierra Club, en un comunicado escrito.